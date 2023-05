Europol: 288 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στο «Dark Web» – H επιχείρηση «SpecTor» και η «Monopoly Market»

Μια παγκόσμια επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web) οδήγησε σε 288 συλλήψεις και στην κατάσχεση περίπου 51 εκατ. ευρώ σε είδη και εικονικό νόμισμα, ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

«Οι δυνάμεις της τάξης κατέσχεσαν την παράνομη πλατφόρμα (…) +Monopoly Market+ και συνέλαβαν 288 υπόπτους που εμπλέκονταν στην αγορά ή την πώληση ναρκωτικών στο σκοτεινό διαδίκτυο», διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή υπηρεσία αστυνομίας με έδρα τη Χάγη.

Κατασχέθηκαν επίσης 850 κιλά ναρκωτικών και 117 πυροβόλα όπλα, πρόσθεσε η Europol, που συντόνισε τη διεθνή επιχείρηση “SpecTor”, στην οποία συμμετείχαν εννέα χώρες.

Είχε προηγηθεί επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας το 2021 στη διάρκεια της οποίας είχε κατασχεθεί η εγκληματική υποδομή της πλατφόρμας πώλησης. «Η Europol συνέθεσε το σύνολο των πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών στη βάση των πολύτιμων αποδείξεων που παρείχαν οι γερμανικές αρχές», δήλωσε η Europol.

Οι πληροφορίες αυτές «αποτέλεσαν βάση ορισμένων εθνικών ερευνών», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Συλλήψεις έγιναν στην ΕΕ –εκ των οποίων 52 στη Γερμανία, δέκα στην Ολλανδία και πέντε στη Γαλλία–, αλλά και στη Βρετανία (158), στις Ηνωμένες Πολιτείες (55), ενώ ένα άτομο συνελήφθη στη Βραζιλία.

Οι πωλητές που συνελήφθησαν «ήταν επίσης ενεργοί σε άλλες παράνομες αγορές», σύμφωνα με τη Europol, που υπογράμμισε πως ορισμένοι από αυτούς ήταν στόχοι «υψηλής αξίας», και χαιρέτισε μια νέα επιχείρηση «εμποδίζοντας περαιτέρω το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και προϊόντων στο σκοτεινό διαδίκτυο».

Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν περιελάμβαναν περισσότερα από 258 κιλά αμφεταμινών, 43 κιλά κοκαΐνης, 43 κιλά MDMA και περισσότερα από 10 κιλά LSD και χαπιών έκσταση, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

