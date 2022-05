Επίθεση στο Ισραήλ: Τουλάχιστον 3 νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επίθεσης στην πόλη Ελάντ του κεντρικού Ισραήλ, ενώ η χώρα γιορτάζει την 74η επέτειο από την ίδρυση του εβραϊκού κράτους, ημέρα που συμπίπτει με το τέλος των μουσουλμανικών εορτασμών της ‘Αιντ αλ-Φιτρ.

Ένας τέταρτος άνθρωπος, θύμα της επίθεσης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών Magen David Adom. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό φαίνεται να είναι τρομοκρατική επίθεση.

Ο δήμαρχος της Ελάντ μιλώντας στο Κανάλι 12 της ισραηλινής τηλεόρασης κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων σημειώθηκαν αιματηρές επιθέσεις στο Ισραήλ και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αστυνομικών.

#BREAKING: ISRAEL INDEPENDENCE DAY TERROR ATTACK: Terror attack has left at least 3 dead, 7 wounded, including 1 critically, in Elad, Israel. 2 terrorists stabbed and axed their victims. Manhunt reportedly underway. https://t.co/NNTKU4fToI pic.twitter.com/lMca5sNs1P

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 5, 2022