Εντοπίστηκε στην Αρκτική το ρωσικό υποβρύχιο Belgorod – ΦΩΤΟ

Λίγες ημέρες ύστερα από τον απόπλου του από βάση στη βόρεια Ρωσία, το ρωσικό υποβρύχιο Belgorod, το οποίο φέρει πυρηνικές κεφαλές, εντοπίστηκε στην Αρκτική.

Σε δορυφορικές φωτογραφίες, που δημοσιεύθηκαν από το Naval News, το ρωσικό υποβρύχιο εμφανίζεται να πλέει στη Θάλασσα Μπάρεντς, βόρεια της χερσονήσου Κόλα της Ρωσίας. στις 22 και 27 Σεπτεμβρίου. Το Belgorod έφυγε από το Severodvinsk στη Λευκή Θάλασσα πριν από μερικές εβδομάδες και βρισκόταν στη Θάλασσα του Μπάρεντς μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, όπου επιχειρούσε στην επιφάνεια της θάλασσας.

New Images Reveal Russia’s ‘Missing’ Submarine Belgorod In Arctic

Media hype claims that a unique Russian submarine, the Belgorod, has 'vanished'. This may be exaggerated#OSINThttps://t.co/fzOHnhL7F7

— H I Sutton (@CovertShores) October 5, 2022