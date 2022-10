Viral η νέα αποτυχημένη πρόταση γάμου σε γήπεδο: Αντί για δαχτυλίδι της έδωσε γλειφιτζούρι και εκείνη τον χαστούκισε

Ακόμη μία αποτυχημένη πρόταση γάμου συνέβη σε γήπεδο. Αυτή την φορά κατά την διάρκεια αγώνα χόκει στις ΗΠΑ.

Ένας νεαρός πήγε με την κοπέλα του να παρακολουθήσουν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας στο χόκεϊ. Κατά την διάρκεια του αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα.

Γονάτισε, την φίλησε και έσκυψε να της κάνει πρόταση γάμου. Όμως αντί για δαχτυλίδι της πρόσφερε ένα γλειφιτζούρι.

Η κοπέλα έγινε έξω φρενών, αρχικά τον χαστούκισε, στη συνέχεια τον έβρισε και μετά του έριξε το αναψυκτικό που κρατούσε στο χέρι της. Όπως είναι φυσικό το βίντεο με την αποτυχημένη πρόταση γάμου έχει γίνει viral.

Everything went smooth until the ring reveal 💀 (via lovelostmanhattan/TT) pic.twitter.com/vmbeXrwoE8

— Overtime (@overtime) October 4, 2022