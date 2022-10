Συναγερμός για το ρωσικό υποβρύχιο Belgorod – Δοκιμή για την υπερτορπίλη «Ποσειδώνας»

Μια έκθεση πληροφοριών του ΝΑΤΟ, που επικαλείται η ιταλική εφημερίδα Repubblica, αναφέρει ότι το ρωσικό υποβρύχιο k-329 Belgorod είναι εν κινήσει, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ήταν… ο πρωταγωνιστής της δολιοφθοράς του Nord Stream.

«Δεν σχολιάζουμε υποτιθέμενες διαρροές ή λεπτομέρειες πληροφοριών». Αυτό δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ που ερωτήθηκε αν το ΝΑΤΟ έχει πληροφορίες ότι το ρωσικό υποβρύχιο Belgorod μπορεί να θέλει να δοκιμάσει τον πύραυλο Poseidon (Ποσειδώνας) στην Αρκτική Θάλασσα. Είναι γνωστό και ως Όπλο της Αποκάλυψης.

Το υποβρύχιο βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούλιο και θα έχει ως αποστολή να δοκιμάσει την υπερτορπίλη Poseidon, μια πυρηνική κεφαλή που μπορεί να ταξιδέψει για 10.000 χιλιόμετρα και εκρήγνυται κοντά στην ακτή προκαλώντας ένα ραδιενεργό τσουνάμι, όπως οι περίφημες «βόμβες του Τσάρου» του Κρουσόφ (δοκιμάστηκαν το 1961). Ο πύραυλος θα μπορούσε να έχει τα ίδια αποτελέσματα με τα ICBM (όπως το Satan II).

Η είδηση ​​της έκθεσης του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει η RAI, που διανεμήθηκε στους συμμάχους υποδηλώνει ότι προετοιμαζόμαστε επίσης για μια πιθανή επιλογή πυρηνικής επίθεσης από τη Ρωσία.

«Η ατομική βόμβα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η τελευταία πράξη. Κινδυνεύει με πραξικόπημα», λέει ο πρώην συγγραφέας φαντασμάτων του Abbas Galljamov σε συνέντευξή του στη Repubblica.

Major new info on #Russia submarine Belgorod. Updated cutaway. Note the Poseidon Intercontinental Nuclear Powered Nuclear Armed Autonomous Torpedo tubes in the bow. #OSINT more info at https://t.co/Niienq0adX pic.twitter.com/9IZ8A1bg9J

— H I Sutton (@CovertShores) May 29, 2019