Έλον Μασκ: «Ανίκανος ο Σολτς – Να παραιτηθεί άμεσα»

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ προκάλεσε αντιδράσεις, καλώντας τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς να παραιτηθεί, λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μασκ χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον Σολτς «ανίκανο ηλίθιο». Η ανάρτηση ήρθε μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε τη Γερμανία, με τη φονική επίθεση να προκαλεί φόβο και θλίψη ενόψει των εορταστικών ημερών.

Η δήλωση του Μασκ έγινε την ώρα που οι γερμανικές αρχές προσπαθούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της επίθεσης, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές συζητήσεις για την ασφάλεια στις δημόσιες εκδηλώσεις. Παράλληλα, η τοποθέτησή του φαίνεται να εντείνει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση του Σολτς.

Πριν από αυτή τη δήλωση, είχε προηγηθεί η απάντηση του Σολτς για τη στήριξη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία προς την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ο οποίος είχε αναφέρει: «Υπάρχει ελευθερία γνώμης, ισχύει και για δισεκατομμυριούχους, ακόμη και όταν κάνουν λάθος».

JUST IN:—Elon Musk calls on German chancellor to resign.

“Scholz should resign immediately. Incompetent fool.” pic.twitter.com/hAQt9hCcDR

— The World Index (@theworlldindex) December 20, 2024