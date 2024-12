Σολτς για την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στην Γερμανία: «Τα γεγονότα στο Μαγδεμβούργο προμηνύουν το χειρότερο»

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε τον αποτροπιασμό του μετά την τραγωδία που εκτυλίσσεται σε χριστουγεννιάτικη αγορά της βόρειας Γερμανίας, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος.

«Οι πληροφορίες που έρχονται από το Μαγδεμβούργο προμηνύουν το χειρότερο. Η σκέψη μου είναι κοντά στα θύματα και τους οικείους τους. Είμαστε στο πλευρό τους και στο πλευρό των κατοίκων του Μαγδεμβούργου. Ευχαριστώ τις ομάδες διάσωσης που συμμετέχουν, σε αυτές τις ώρες αγωνίας», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.

Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024