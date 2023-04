Ελισάβετ: Ο αθέατος κόσμος της βασίλισσας σε μια φωτογραφία

Το Παλάτι του Κένσινγκτον δημοσίευσε μια σπάνια και πολύ συγκινητική φωτογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ, που τραβήχτηκε λίγο πριν το θάνατό της και που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, γιατί σήμερα η μονάρχης θα έκλεινε τα 97.

Την φωτογραφία τράβηξε η πριγκίπισσα Κέιτ, της Ουαλίας στο Balmoral τον Αύγουστο – εβδομάδες πριν η Βρετανία και η Κοινοπολιτεία χάσουν τη βασίλισσά της. Ευτυχισμένη στα υψίπεδα της Σκωτίας που τόσο αγάπησε, και στο συγκεκριμένο παλάτι, η Αυτής Μεγαλειότητα είναι περιτριγυρισμένη από μερικά από τα λατρεμένα εγγόνια και δισέγγονά της.

Η Ελισάβετ είναι στο αγαπημένο της δωμάτιο με τους (με σειρά από επάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά) Lady Louise Mountbatten-Windsor, James, Earl of Wessex, Lena Tindall, Prince George, Princess Charlotte, Isla Phillips, Prince Louis, Mia Tindall, Lucas Tindall και Savannah Phillips.

Μερικές εβδομάδες αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, η βασίλισσα θα πέθαινε στο αγαπημένο της σπίτι στο Aberdeenshire, βυθίζοντας στο πένθος την Βρετανία. Η βασίλισσα Ελισάβετ, όταν πέθανε είχε οκτώ εγγόνια και δώδεκα δισέγγονα. Μια παρόμοια οικογενειακή φωτογραφία κυκλοφόρησε μετά τον θάνατο του Δούκα του Εδιμβούργου το 2021.

Today we remember the incredible life and legacy of Her Majesty Queen Elizabeth II, on what would have been her 97th birthday. pic.twitter.com/yXHV0QVzUu

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2023