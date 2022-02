Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από επίθεση σε νοσοκομείο

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας δήλωσε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν όταν ρωσική οβίδα έπληξε νοσοκομείο στο Vuhledar σε περιοχή του Ντονέτσκ. Ανάμεσα στους τραυματίες φέρεται να είναι και έξι γιατροί.

This is how Russia ‘protects’ civilian population in Donbas. A hospital in Vuhledar, government-controlled Donetsk region, bombed by Russian forces today. 4 people died, 10 wounded. Info and photos from the head of Donetsk regional administration Pavlo Kyrylenko pic.twitter.com/FiXKyoowJw

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 24, 2022