Έδιωξαν γυναίκα από λούνα παρκ επειδή φορούσε μαντίλα – Της ζήτησαν να τη βγάλει για «λόγους ασφαλείας» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μια γυναίκα και το παιδί της εκδιώχθηκαν από λούνα παρκ στις ΗΠΑ, επειδή εκείνη φορούσε μαντίλα.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη σε πάρκο ψυχαγωγίας στο Κάνσας των ΗΠΑ, όταν υπάλληλος της επιχείρησης που ήταν υπεύθυνος για το δημοφιλές «τρενάκι» roller coaster ζήτησε πριν την εκκίνηση από την 37χρονη Μουσουλμάνα και το 9χρονο παιδί της να κατέβουν, διότι εκείνη φορούσε την παραδοσιακή μαντίλα.

Όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα, η γυναίκα με τον 9χρονο γιο της ήταν ήδη στο πάρκο για τρεις ολόκληρες ώρες, πριν αποφασίσουν να μπουν και στο εν λόγω παιχνίδι. Μόλις κάθισαν, τους πλησίασε ο αρμόδιος υπάλληλος, και σύμφωνα με μαρτυρίες της είπε να αφαιρέσει από το κεφάλι της τη μαντήλα που φορούσε, επικαλούμενος κανόνες ασφαλείας της επιχείρησης.

Η γυναίκα φέρεται να του απάντησε πως επισκέπτεται αντίστοιχα πάρκα με τέτοια παιχνίδια 25 χρόνια και ποτέ δεν της είχαν ζητήσει να προχωρήσει σε αφαίρεση της μαντήλας της. Ο υπάλληλος επέμεινε πως αυτοί είναι οι κανονισμοί και τελικά η γυναίκα έπειτα από λίγα λεπτά συζήτησης έφυγε μαζί με το παιδάκι της.

Από την πλευρά της, η επιχείρηση εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ζήτησε «συγγνώμη» από τη γυναίκα για το περιστατικό, τονίζοντας ότι το όλο περιστατικό οφείλεται σε «παρερμηνεία των κανονισμών ασφαλείας εκ μέρους του υπαλλήλου». Μάλιστα, το πάρκο προσέφερε στην 37χρονη δωρεάν εισιτήρια και πάσο για παιχνίδια που έχουν μεγάλη ουρά.

Η γυναίκα, όπως δήλωσε, ένιωσε βαθύτατα θιγμένη και αρνήθηκε την προσφορά της διοίκησης του ψυχαγωγικού πάρκου, το οποίο – όπως είπε – δεν πρόκειται να επισκεφθεί ποτέ ξανά.

Δείτε το σχετικό βίντεο

So at @worldsoffun the ride ops at Prowler kicked off a Muslim woman because she wouldn’t take off her hijab pic.twitter.com/8GOimTSNud

— Aaron Carroll (@COFCoasters) September 14, 2024