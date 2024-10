Δυτική Όχθη: Ο διοικητής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ – Ακσά μεταξύ των θυμάτων στην Τουλκαρέμ – ΦΩΤΟ

Νεκρός φέρεται να είναι ο διοικητής των Ταξιαρχιών των Μαρτύρων του Αλ – Ακσά, Ραΐθ Αντουάν, κατά την ισραηλινή εναέρια επιδρομή στην πόλη Τουλκαρέμ στη Δυτική Όχθη την Πέμπτη (3/10). Αυτό αναφέρει παλαιστινιακή πηγή.

Δείτε σχετική ανάρτηση

Al-Aqsa Martyrs’ Brigades commander Raith Radwan was among those killed in the Tulkarem airstrike, according to Palestinian reports https://t.co/OKvyexbuLx pic.twitter.com/uTieG87aQm

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 3, 2024