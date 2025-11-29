Χαράτσι και στη βασιλική οικογένεια: Θα πληρώνουν χιλιάδες λίρες ετησίως για τις επαύλεις – Ο νέος φόρος για τα ακίνητα

Η βασιλική οικογένεια πρόκειται να χρεώνεται χιλιάδες λίρες ετησίως βάσει του φόρου για τις επαύλεις της υπουργού Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

Οι βασιλικές ιδιοκτησίες δεν θα εξαιρεθούν από τη φορολογική επιβάρυνση, πράγμα που σημαίνει ότι ο Βασιλιάς Κάρολος θα μπορούσε να επιβαρυνθεί με ένα σημαντικό ποσό.

Σύμφωνα με τα σχέδια της υπουργού, οι ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων λιρών θα κληθούν να πληρώσουν λογαριασμούς τουλάχιστον 2.500 λιρών – οι οποίοι θα φτάσουν τις 7.500 λίρες για κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων λιρών.

Ορισμένες βασιλικές κατοικίες έχουν αξία που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια λίρες, συμπεριλαμβανομένων των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ, του Κάστρου του Ουίνδσορ και του Ανακτόρου του Κένσινγκτον. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια ακίνητα θα πληγούν από τον φόρο, ο οποίος θα περιλαμβάνει εξαιρέσεις.

Πιστεύεται ότι είναι πιθανό να επηρεαστούν ιδιωτικές κατοικίες, συμπεριλαμβανομένου του Σάντρινγκχαμ.

Άλλες βασιλικές ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται ιδιωτικά περιλαμβάνουν το Bagshot Park στο Surrey, την κατοικία του Δούκα και της Δούκισσας του Εδιμβούργου και το Forest Lodge στο Windsor, τη νέα κατοικία του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το Bagshot Park εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 30 εκατομμύρια λίρες, ενώ το Forest Lodge πιστεύεται ότι αποτιμάται στα 16 εκατομμύρια λίρες. Το Gatcombe Park της Πριγκίπισσας Άννας στο Γκλόστερσαϊρ θα μπορούσε επίσης να επηρεαστεί, καθώς και το King’s Highgrove House.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αρνήθηκαν να σχολιάσουν, αλλά μια πηγή ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι «εξακολουθούν να επεξεργάζονται τις επιπτώσεις» του νέου φόρου. Μέρος του ζητήματος για τη Βασιλική Οικογένεια είναι η περίπλοκη φύση της ιδιοκτησίας ακινήτων, με ορισμένα σπίτια να ανήκουν σε μέλη της οικογένειας ιδιωτικά, ενώ άλλα να μισθώνονται από φορείς όπως το Crown Estate ή το Δουκάτο της Κορνουάλης.

Οι υπουργοί διεξάγουν διαβουλεύσεις σχετικά με ελαφρύνσεις και εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του κατά πόσον όσοι υποχρεούνται να διαμένουν σε ακίνητο ως προϋπόθεση για την άσκηση της εργασίας τους, όπως οι πρεσβευτές, πρέπει να καταβάλλουν τον φόρο.

Ο φόρος ακινήτου θα χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες, με ακίνητα αξίας μεταξύ 2 εκατομμυρίων και 2,5 εκατομμυρίων λιρών να χρεώνονται 2.500 λίρες, αυτά μεταξύ 2,5 εκατομμυρίων και 3,5 εκατομμυρίων λιρών να χρεώνονται 3.500 λίρες, αυτά μεταξύ 3,5 εκατομμυρίων και 5 εκατομμυρίων λιρών να χρεώνονται 5.000 λίρες και αυτά άνω των 5 εκατομμυρίων λιρών να χρεώνονται 7.500 λίρες.

Θα βασίζεται στις αξίες των ακινήτων το 2026, αλλά δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Απρίλιο του 2028.

