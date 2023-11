Χαμάς: 8 ομήρους και 3 σορούς θα παραδώσει στο Ισραήλ – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Οκτώ ομήρους και τρεις σορούς αναμένεται να παραδώσει σήμερα η Χαμάς στο Ισραήλ. Όπως είπε στο κανάλι Al – Araby αξιωματούχος της Χαμάς πρόκειται να παραδοθούν τρεις σοροί στο Ισραήλ.

Ο Μπασέμ Ναΐμ ισχυρίζεται ότι οι τρεις, των οποίων η ταυτότητα είναι ακόμα άγνωστη, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα. Πρόσθεσε δε ότι είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν την απελευθέρωση Ισραηλινών πολιτών αν παραταθεί η εκεχειρία και επιτευχθεί μια νέα, συνολική συμφωνία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε νωρίτερα πως παρέλαβε νέο «κατάλογο» με τα ονόματα γυναικών και παιδιών που κρατούνται όμηροι στην Λωρίδα της Γάζας και πρόκειται να απελευθερωθούν εντός της ημέρας με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση τριπλάσιων Παλαιστινίων φυλακισμένων.

Συγκεκριμένα, οκτώ όμηροι πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς, αφού Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν την Πέμπτη να παρατείνουν την εκεχειρία τους κατά μία ακόμη ημέρα, λίγα λεπτά πριν από τη λήξη της. Η εκεχειρία στη Γάζα εμφανιζόταν όλο και πιο εύθραυστη καθώς ο αριθμός των γυναικών και των παιδιών που κρατούνταν από τους μαχητές ως διαπραγματευτικό χαρτί μειωνόταν μετά την απελευθέρωση δεκάδων.

Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι δύο Ρωσο-Ισραηλινοί που είχαν ήδη απελευθερωθεί χθες το βράδυ σε μια παράπλευρη συμφωνία με τη Μόσχα θα μετρήσουν στον σημερινό απολογισμό των 10 ζωντανών ομήρων που θα απελευθερωθούν.

Οι συνομιλίες φαίνεται να γίνονται όλο και πιο δύσκολες καθώς οι περισσότερες από τις γυναίκες και τα παιδιά που κρατήθηκαν όμηροι από τη Χαμάς έχουν ήδη απελευθερωθεί. Οι μαχητές αναμένεται να προβάλουν μεγαλύτερα αιτήματα σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση ανδρών και στρατιωτών. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα διατηρήσει την εκεχειρία μέχρι η Χαμάς να σταματήσει να απελευθερώνει αιχμαλώτους, οπότε και θα συνεχίσει την επίθεσή του με στόχο την εξάλειψη της ομάδας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσαν δύο Παλαιστίνιοι εναντίον ατόμων που περίμεναν σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

«Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι την επίθεση εξαπέλυσαν «δύο κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», δύο αδέλφια ηλικίας περίπου 30 ετών που συνδέονται με τη Χαμάς και οι οποίοι είχαν στο παρελθόν φυλακιστεί στο Ισραήλ. Οι δύο δράστες «σκοτώθηκαν γρήγορα από δύο στρατιώτες που ήταν εκτός υπηρεσίας και έναν πολίτη, οι οποίοι πυροβόλησαν εναντίον τους», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Surveillance camera footage shows the shooting attack at the entrance to Jerusalem this morning. Two people were killed, and at least seven others were hurt. Two off-duty soldiers and an armed civilian shot the terrorists dead. pic.twitter.com/CwucVb5IV7

