Μπόρις Τζόνσον: Νέος σάλος με πάρτι την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου – Η συγγνώμη της Ντάουνινγκ Στριτ

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον μετά την παραδοχή του ότι συμμετείχε σε πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown. Ωστόσο, η θέση του γίνεται ακόμη πιο δυσχερής μετά το δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με την οποία μέλη του προσωπικού που εργάζεται στο γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ διοργάνωσαν πέρυσι γιορτή εν μέσω πλήρους lockdown και την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Φιλίππου.

Σύμβουλοι και δημόσιοι λειτουργοί συναντήθηκαν για να γιορτάσουν την αποχώρηση δύο μελών της ομάδας του πρωθυπουργού, του διευθυντή Επικοινωνίας Τζέιμς Σλακ και ενός εκ των προσωπικών φωτογράφων του Μπόρις Τζόνσον, διευκρινίζει η συντηρητική εφημερίδα.

🚨EXCLUSIVE

Number 10 held two boozy parties the night before the Queen mourned Prince Philip alone.

Staff drank and at points danced until the early hours of the night of April 16.

Hours later, the Queen went to a socially-distanced funeral for Philip. https://t.co/sWrFcOrplE

— Tony Diver (@Tony_Diver) January 13, 2022