Μπόρις Τζόνσον: Τρίζει η καρέκλα του μετά το “partygate” – Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοί του

Τριγμούς προκαλεί το “partygate” στην Ντάουνινγκ Στριτ, με τον Μπόρις Τζόνσον να βλέπει την πρωθυπουργική καρέκλα του να τρίζει, μετά το σκάνδαλο από τη συμμετοχή του σε πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown.

Το πολιτικό μέλλον του Βρετανού πρωθυπουργού μοιάζει θολό καθώς σύμφωνα με νέους ισχυρισμούς, την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου, όπου η βασίλισσα είπε το τελευταίο “αντίο” στον πολυαγαπημένο της σύζυγο τηρώντας τις κυβερνητικές εντολές για κοινωνικές αποστάσεις, στην Ντάουνινγκ Στριτ “το έκαιγαν” με αλκοόλ έως τις δύο το ξημέρωμα.

The Queen sat alone in mourning like so many did at the time with personal trauma & sacrifice to keep to the rules in the national interest. I have no words for the culture & behaviours at number 10 and the buck stops with the PM. https://t.co/OZD3GEBL4z

