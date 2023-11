Αποστολή στο Ισραήλ: Σε κρίσιμη κατάσταση μία όμηρος – Διαβουλεύσεις για επιπλέον 8 ημέρες κατάπαυση

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η 84χρονη όμηρος Elma Avraham, η οποία μεταφέρθηκε από τα σύνορα με την Γάζα σε νοσοκομείο με ελικόπτερο βαριά άρρωστη, καθώς 14 Ισραηλινοί και 3 Ταϊλανδοί ελευθερώθηκαν από την Χαμάς χθες (26/11). Πληροφορίες κάνουν λόγο για επέκταση της κατάπαυσης του πυρός για 8 ημέρες.

Ανταπόκριση από Τελ Αβίβ: Χρήστος Μαζανίτης

Το νοσοκομείο Soroka στην Μπερ Σεβά αναφέρει ότι η απελευθερωμένη όμηρος, η 84χρονη Elma Avraham, η οποία μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο ιατρικό κέντρο, είναι σε σοβαρή και κρίσιμη για τη ζωή της κατάσταση.

Σε μια σύντομη δήλωση, το Soroka λέει ότι η Avraham είναι σε «κακή φυσική κατάσταση και σοβαρή κλινική κατάσταση».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε νωρίτερα χθες ότι η Αβραάμ μεταφέρθηκε στη Σορόκα απευθείας από τη Λωρίδα της Γάζας με ελικόπτερο, λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Οι πληροφορίες που μεταδίδουμε επί δύο συνεχόμενες ημέρες για φημολογούμενη επέκταση της κατάπαυσης του πυρός και πέρα της Δευτέρας, σήμερα, για επιπλέον 8 ημέρες επιβεβαιώνονται από τις εξελίξεις.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου λέει ότι είπε στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι είναι ανοιχτός στην παράταση της τρέχουσας εκεχειρίας, αλλά μόλις τελειώσει, η χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού θα επιστρέψει δυναμικά.

«Φέραμε στο σπίτι άλλη μια ομάδα ομήρων, παιδιών και γυναικών, και συγκινούμαι στα βάθη της καρδιάς μου, είναι ολόκληρο το έθνος, όταν βλέπουμε οικογένειες να επανενώνονται», τονίζει σε δήλωσή του.

Ο Νετανιάχου λέει ότι μόλις μίλησε με τον Μπάιντεν για την απελευθέρωση, ιδιαίτερα την ορφανή αμερικανο-ισραηλινή πολίτη Avigail Idan, 4 ετών, «τι χαρά είναι να τη βλέπουμε μαζί μας. Αλλά από την άλλη, τι θλίψη που επιστρέφει σε μια πραγματικότητα χωρίς γονείς».

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η τρέχουσα τετραήμερη εκεχειρία μπορεί να παραταθεί για να επιτρέψει την απελευθέρωση περισσότερων ομήρων: «για κάθε μέρα άλλους 10».

Ο Νετανιάχου λέει ότι είπε επίσης στον Μπάιντεν ότι «στο τέλος της συμφωνίας, επιστρέφουμε πλήρη ισχύ για να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας: να καταστρέψουμε τη Χαμάς, να διασφαλίσουμε ότι η Γάζα δεν θα επιστρέψει όπως ήταν και φυσικά να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας. ”

«Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε σε αυτή την αποστολή — γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Πλήθος στη Ραμάλα υποδέχθηκε έναν από τους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν χθες στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Σε βίντεο από τους εορτασμούς στους δρόμους που ξεσπούν όταν ο κρατούμενος φτάνει στην πόλη, ο νεαρός άνδρας κινηματογραφείται ανάμεσα στο πλήθος να αγκαλιάζει τη μητέρα του, με μια πράσινη σημαία της Χαμάς τυλιγμένη γύρω από το κεφάλι του. Η μητέρα φωνάζει, «Με την ψυχή μας, με το αίμα μας, θα σε λυτρώσουμε Χαμάς», παρακινώντας το πλήθος να ψάλλει το ίδιο σύνθημα.

In Ramallah, mother of a Palestinian prisoner released during the Israel-Hamas truce chants “With our soul and blood we will redeem you, Hamas” pic.twitter.com/a8maTv10mp

— Gianluca Pacchiani (@GLucaPacchiani) November 26, 2023