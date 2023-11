Χαμάς: Nέο βίντεο δείχνει την τρίτη παράδοση ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό στην πόλη της Γάζας

Βίντεο που δείχνει μαχητές της να παραδίδουν την τρίτη ομάδα ομήρων σε αξιωματούχους του Ερυθρού Σταυρού εντός της Γάζας δημοσίευσε η Χαμάς.

Σημειώνεται πως και το βίντεο της Κυριακής αποτελείται από μια σειρά επεξεργασμένων κλιπ και κυκλοφόρησε στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Ταξιαρχιών Al-Qassam, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

⚡️ #Gaza : In an unexpected move which undermined the zionist intelligence apparatus, Al-Qassam Brigades released the third round of captives in the middle of Gaza City – where the occupation has claimed “operational control.” pic.twitter.com/nNZgFlF5da

Στο βίντεο φαίνεται πλήθος κόσμου στην άκρη του δρόμου να ζητωκραυγάζει καθώς οχήματα που προφανώς μεταφέρουν τους ομήρους οδηγούνται σε σημείο παράδοσης στην πλατεία της Γάζας.

Η παράδοση πιστεύεται ότι είναι η πρώτη που έλαβε χώρα στο βόρειο τμήμα της λωρίδας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν την χερσαία επίθεσή τους πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Ένοπλοι άνδρες σχηματίζουν φρουρά περιμένοντας την άφιξη του Ερυθρού Σταυρού.

Third batch of Zionist detainees in the Gaza Strip by the Al-Qassam Brigades as part of the humanitarian truce and the release of Palestinian prisoners from the occupation prisons.#Gaza #Hamas #Israel pic.twitter.com/SYpAxGOBbJ

