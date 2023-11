Τράβις Σκοτ: Η απροσδόκητη κίνηση του ράπερ όταν θαυμαστής ανέβηκε στη σκηνή – ΒΙΝΤΕΟ

Στη σκηνή ανέβηκε θαυμαστής του Τράβις Σκοτ και χόρεψε με τον ράπερ σε συναυλία στο Όστιν του Τέξας κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «Utopia-Circus Maximus».

Συγκεκριμένα, τα μέτρα ασφαλείας αποδείχτηκαν όχι και τόσο αυστηρά, καθώς ένας θαυμαστής του Τράβις Σκοτ κατάφερε να ανέβει στη σκηνή.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, την ώρα που ο ράπερ ερμήνευε τις επιτυχίες του, ένας φανατικός θαυμαστής του κατάφερε να ανέβει στη σκηνή και βρεθεί δίπλα του.

Travis Scott continues to perform as his fans storm stage in Austin, Texas.#TravisScott pic.twitter.com/oRTWJDO4gJ

— Pop Culture (@itspop_culture) November 26, 2023