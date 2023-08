Ο Κάνιε Γουέστ έκανε σπάνια ζωντανή εμφάνιση σε συναυλία του Τράβις Σκοτ. Ο αμφιλεγόμενος ράπερ ερμήνευσε δύο τραγούδια στη Ρώμη στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση από τότε που έκανε επικρίθηκε έντονα για αντισημιτικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Ο ράπερ, σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας, ο οποίος άλλαξε με νομικές διαδικασίες το όνομά του σε Ye εμφανίστηκε στη σκηνή στη συναυλία του Τράβις Σκοτ, Utopia στο ιστορικό Circus Maximus το βράδυ της Δευτέρας.

Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός του στο Twitter ανεστάλη για σχεδόν οκτώ μήνες λόγω παραβίασης της πολιτικής της πλατφόρμας κατά της υποκίνησης βίας και αποκαταστάθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να φθάσω εδώ» είπε ο Σκοτ. «Μπορώ να πω ότι υπήρξε μόνο ένας άνθρωπος σε αυτόν τον… πλανήτη που έχει περπατήσει δίπλα-δίπλα μαζί μου σε οτιδήποτε» πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει Utopia χωρίς τον Κάνιε Γουέστ. Δεν υπάρχει Τράβις Σκοτ χωρίς τον Κάνιε Γουέστ. Δεν υπάρχει Ρώμη χωρίς τον Κάνιε Γουέστ. Κάντε λίγο θόρυβο για τον Ye» είπε.

Οι δύο ράπερ ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν τα τραγούδια του Κάνιε Γουέστ «Praise God» and «Can’t Tell Me Nothing» μαζί σε ένα κοινό 60.000 θαυμαστών.