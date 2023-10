Αποκαλυπτικό έγγραφο του Ισραήλ προτείνει την μόνιμη εκδίωξη των Παλαιστινίων στην Αίγυπτο

Έγγραφο που συντάχθηκε από το υπουργείο Πληροφοριών του Ισραήλ, προτείνει μία διαδικασία διάφορων φάσεων, που περιλαμβάνει την αναγκαστική μεταφορά του άμαχου πληθυσμού της Γάζας στην έρημο του Σινά της Αιγύπτου, την δημιουργία σκηνικών πόλεων στο βόρειο τμήμα και το άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου, σύμφωνα με ένα αντίγραφο του εγγράφου που δημοσιεύτηκε από τον ιστότοπο Sicha Mekomit και επαλήθευσε το Wikileaks.

Το έγγραφο, το οποίο έχει ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, ζητά την μεταφορά του άμαχου πληθυσμού σε πόλεις σκηνών στο βόρειο Σινά, και τελικά την δημιουργία μόνιμων πόλεων και το άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου. Το σχέδιο, περιλαμβάνει μία ζώνη ασφαλείας πλάτους πολλών χιλιομέτρων εντός της Αιγύπτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πληθυσμός δεν μπορεί να εγκατασταθεί στα σύνορα του Ισραήλ.

Το σχέδιο έχει πιθανά ζητήματα διεθνούς νομιμότητας, αλλά «δικαιολογεί» την κίνηση με την έννοια μίας λύσης για έναν πληθυσμό προσφύγων που αναζητά καταφύγιο από τον πόλεμο.

Παράλληλα, το έγγραφο περιλαμβάνει ακόμη δύο επιλογές, τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα, ή την υποστήριξη ενός τοπικού καθεστώτος, αλλά απορρίπτει και τις δύο ως προβληματικές για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό για την επίθεση στο Ισραήλ.

Το έγγραφο υποβαθμίζεται από κυβερνητικούς αξιωματούχους, με το Γραφείο του Πρωθυπουργού να λέει στην εφημερίδα Haaretz ότι αντιπροσωπεύει «αρχικές σκέψεις» για το θέμα, το οποίο επί του παρόντος δεν εξετάζεται από τις αρχές που επικεντρώνονται στον πόλεμο και όχι την επόμενη μέρα.

Η Αίγυπτος αρνήθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο να δεχθεί Παλαιστίνιους που φεύγουν από την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Verified document from Israeli Ministry of Intelligence on October 13 suggests forced displacement of Gaza civilians to Egypt would “yield positive and long term strategic results”

The advisory document envisions a three stage process including the establishment of tent cities… pic.twitter.com/T5JWp9QGkv

— WikiLeaks (@wikileaks) October 30, 2023