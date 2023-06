Αποκάλυψη «βόμβα» των Sunday Times: Πειράματα με μεταλλαγμένους κορονοϊούς στη Γουχάν πριν την πανδημία

Δημοσίευμα «βόμβα» των Sunday Times, σύμφωνα με το οποίο επιστήμονες έκαναν κάποιου είδους πειράματα με θανατηφόρα παθογόνα στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοιού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιστήμονες της Γουχάν σε συνεργασία με τον στρατό της Κίνας φέρεται να προέβαιναν σε κάποιου είδους συνδυασμούς των δυνητικά πιο θανατηφόρων κορονοϊών του κόσμου για να δημιουργήσουν έναν νέο μεταλλαγμένο ιό.

Οι ερευνητές που εξέτασαν άκρως απόρρητες υποκλαπείσες επικοινωνίες και επιστημονικές έρευνες πιστεύουν ότι Κινέζοι επιστήμονες εκτελούσαν ένα μυστικό πρόγραμμα επικίνδυνων πειραμάτων. Στην συνεχεία σημειώθηκε διαρροή του ιού από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν και ξέσπασε η πανδημία της COVID-19.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι ερευνητές αναφέρουν μάλιστα πως η συμμετοχή του κινεζικού στρατού στα πειράματα, αλλά και η προσπάθεια συγκάλυψης σχετιζόταν εκτός των άλλων με το γεγονός πως τα πειράματα αποσκοπούσαν δυνητικά στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Στο ίδιο άρθρο τονίζεται ότι το εργαστήριο της Ουχάν ξεκίνησε αρχικά προκειμένου να ανακαλύψει την προέλευση του θανατηφόρου ιού SARS που ξέσπασε για πρώτη φορά το 2002 στη νότια Κίνα. Όμως στη συνέχεια το ερευνητικό ινστιτούτο άρχισε να ασχολείται με ολοένα και πιο επικίνδυνα πειράματα για κορονοϊούς που ελήφθησαν από σπήλαια στη νότια Κίνα.

Το εργαστήριο της Γουχάν δημοσίευσε αρχικά όλα τα ευρήματά του και ισχυρίστηκε ότι η έρευνά του ήταν απαραίτητη για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού. Σημειώνεται ότι ο κορονοϊός που ανακαλύφθηκε στον ορυχείο του Μοτζιάνγκ θεωρείται ότι είναι το μόνο μέλος της άμεσης οικογένειας της COVID-19, που υπήρχε πριν από την πανδημία.

Το αν ο ιός προέκυψε ως αποτέλεσμα διαρροής από ένα εργαστήριο ή από τη φύση έχει γίνει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα προς ανάλυση.

🔺 EXCLUSIVE: Investigators who scrutinised top secret United States intelligence believe the Covid 19 pandemic was the result of a leak from the Wuhan laboratory https://t.co/rxAgU82g73

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) June 10, 2023