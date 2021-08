Τρομοκρατικές επιθέσεις στην Καμπούλ: Πάνω από 60 οι νεκροί – Τουλάχιστον 150 τραυματίες

Αυξάνονται τα θύματα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal και το ρωσικό πρακτορείο Sputnik, που επικαλούνται πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας, οι νεκροί από τις εκρήξεις ανέρχονται σε πάνω από 60, ενώ οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 150. Ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Η μία έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν. Το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης, υποστηρίζει ότι για την έκρηξη ευθύνεται ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν, ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν και παιδιά.

Τουλάχιστον 10 Αμερικανοί στρατιώτες πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπουλ, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ανέφερε ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Λίγο νωρίτερα, ένας ρεπόρτερ του ειδησεογραφικού δικτύου Fox News, επικαλούμενος επίσης Αμερικανούς αξιωματούχους, έγραψε στο Twitter ότι οι νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες είναι «τουλάχιστον 10» και οι τραυματίες δεκάδες.

Μια τρίτη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το βράδυ κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Sputnik. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ανέφεραν ότι η έκρηξη αυτή ήταν ισχυρή. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μέχρι στιγμής ανέφερε ένας ανταποκριτής του Sputnik που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

