Αφγανιστάν: Εκρήξεις έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ – Τουλάχιστον 13 νεκροί – Για χτύπημα του ISIS μιλούν οι Αμερικανοί

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπουλ το απόγευμα της Πέμπτης. Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

Το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης, υποστηρίζει ότι για την έκρηξη ευθύνεται ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν, ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχουν και παιδιά.

Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε και μια δεύτερη έκρηξη, κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον που βρίσκεται απέναντι από το αεροδρόμιο. Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι στο ξενοδοχείο αυτό συγκεντρώνονταν οι Αμερικανοί πολίτες που ανέμεναν τη σειρά τους για να απεγκλωβιστούν από το Αφγανιστάν.

❗Dozens of dead at Kabul airport, I censor the video because they are bloody images 🇦🇫⚪❗. #Afghanistan #Kabul – Bilal Sharwary pic.twitter.com/RGas9f7rI4 — Fra 🇮🇹🗣️ (@FrancescComito) August 26, 2021

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων

Από την έκρηξη πλησίον του αεροδρομίου της Καμπούλ δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος.

Οι πρώτες εικόνες μετά την έκρηξη

Τουρκία: Δύο οι εκρήξεις στην Καμπούλ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι δύο χωριστές εκρήξεις σημειώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματισμοί στις τουρκικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να “φύγουν αμέσως”, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε και τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρεσβευτής στο Αφγανιστάν Νταβίντ Μαρτινόν προειδοποίησε ότι μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να πλήξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επίθεση αυτοκτονίας.

“Προς όλους τους φίλους μας στο Αφγανιστάν: αν βρίσκεστε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου, φύγετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να σημειωθεί”, έγραψε ο Μαρτινόν στο Twitter.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Times, δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών από την επίθεση που σημειώθηκε στην Πύλη Αμπέι, απέναντι από το ξενοδοχείο Μπάρον. Επίσης, μια πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε μεταξύ των Γερμανών στρατιωτών.

Ενημερώθηκε ο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο Μπάιντεν βρισκόταν σε μια συνεδρίαση με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας και συζητούσαν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, όταν πληροφορήθηκαν για την έκρηξη, σύμφωνα με μια καλά πληροφορημένη πηγή.

Βρετανία: Έκτακτη σύγκληση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων «Κόμπρα»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συγκάλεσε εκτάκτως συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης κρίσεων «Κόμπρα» για να εξετάσει την κατάσταση στην Καμπούλ, μετά την έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο της πόλης, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

“Ο πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για την κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και θα προεδρεύσει της COBR (επιτροπή διαχείρισης κρίσεων) αργότερα σήμερα το απόγευμα”, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Πυρά εναντίον ιταλικού αεροσκάφους κατά την απογείωσή του

Νωρίτερα πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ιταλίας ανέφερε ότι πυρά εκτοξεύτηκαν εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους καθώς απογειωνόταν από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές κατά το συμβάν, πρόσθεσε η πηγή.

Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στην πτήση δήλωσε στο Sky 24 TG πως το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 Αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του.

Οι ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα πυρά δεν είχαν στόχο το ιταλικό αεροσκάφος στην Καμπούλ αλλά μάλλον στόχος ήταν να διαλυθεί το πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο, δήλωσε κυβερνητική πηγή.