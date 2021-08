Αφγανιστάν: Έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ – Τουλάχιστον 13 νεκροί – Οι πρώτες εικόνες

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από την έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπουλ, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν.

Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έκρηξη σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ”, έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας Τζον Κίρμπι. Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε ότι οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση αυτοκτονίας.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

We can confirm that the explosion near the Abbey Gate of the Kabul airport has resulted in an unknown number of casualties. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021