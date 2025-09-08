Αναστάτωση στο αεροδρόμιο Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός έπειτα από «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά»

Ένας τερματικός σταθμός στο αεροδρόμιο Χίθροου εκκενώθηκε, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά».

«Το check-in του τερματικού σταθμού 4 έκλεισε και εκκενώθηκε, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό» δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Ζητάμε από τους επιβάτες να μην μεταβούν στον Τερματικό Σταθμό 4 και υποστηρίζουμε όσους βρίσκονται ήδη εκεί. Όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Θα παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν» πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε ένα πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο του Χίθροου. Έχουν αποσταλεί ειδικές ομάδες για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση της κατάστασης και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται στο περιστατικό».

Φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν αρκετά ασθενοφόρα έξω από τον Τερματικό Σταθμό 4 του αεροδρομίου.

Η National Rail ανακοίνωσε ότι τα τρένα δεν κάνουν στάση στον Τερματικό Σταθμό 4 του Χίθροου λόγω «επείγουσας επέμβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης».