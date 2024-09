«Αν αγαπάτε τα κατοικίδια σας ψηφίστε Τραμπ» – Το ίντερνετ «αποδομεί» με χιούμορ τον πρώην πρόεδρο

Το ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις δεν εξελίχθηκε καλά για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος φάνηκε να χάνει την ψυχραιμία του και να επιστρατεύει προσφιλείς τακτικές του με επιθέσεις και fake news (ψευδείς ειδήσεις).

Μία από αυτές της στιγμές ήταν όταν αναπαρήγαγε μία φήμη του διαδικτύου ότι μετανάστες τρώνε «γάτες και σκύλους» σε πόλη της πολιτείας Οχάιο.

«Στο Σπρίνγκφιλντ, τρώνε σκύλους, οι άνθρωποι που ήρθαν» (σ.σ. οι μετανάστες), «τρώνε γάτες. Τρώνε κατοικίδια συντροφιάς των κατοίκων. Αυτό συμβαίνει στη χώρα μας και είναι ντροπή», υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αναπαράγοντας φήμη για μετανάστες από την Αϊτή που τρώνε κατοικίδια Αμερικανών.

Η φήμη έχει διαδοθεί από Ρεπουμπλικάνους αλλά έχει διαψευστεί από τις τοπικές αρχές. Η δήλωση Τραμπ, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε αίσθηση τόσο μέσα στην αίθουσα του ντιμπέιτ όσο και στο διαδίκτυο που αντέδρασε με άκρως χιουμοριστικό τρόπο.

Never forget … 🥲 🔊 pic.twitter.com/cOtfWF9ois — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) September 10, 2024

Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης χρήστες έφτιαξαν φωτογραφίες με τον «σούπερμαν» Ντόναλντ Τραμπ να σώζει γάτες και σκύλους από τους πεινασμένους μετανάστες. «Αν αγαπάτε τα κατοικίδια σας ψηφίστε τον Τραμπ», γράφει χιουμοριστικά ένας χρήστης.

Trump is posting cat memes in the hours leading up to tonight’s historic Presidential debate LMFAO I love this man pic.twitter.com/CaBykFxwV0 — The Pleb 🇨🇦 Reporter (@truckdriverpleb) September 10, 2024

Σε άλλες εικόνες φαίνονται γάτες να φορούν καπέλα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ με την ένδειξη «Maga», να είναι ντυμένες με στολή παραλλαγής και να κρατούν όπλα. Άλλα ζώα όπως πάπιες και γάτες να κρατούν πλακάτ που γράφουν προεκλογικά συνθήματα της εκστρατείας Τραμπ όπως «Κάντε την Αμερική μεγάλη ξανά» ή «κατοικίδια υπέρ του Τραμπ».

These memes are epic 😂

Meanwhile, this has to be one of the cutest ai images Grok has ever made me. https://t.co/l8x4jG3fmD pic.twitter.com/BhclbS5bzB — Free the World 🇺🇲🌏🦅 (@PatriotVerity) September 10, 2024

Sharon: The Left can’t meme Also Sharon: *chuckles at Trump AI generated memes of him with cats* pic.twitter.com/7IYbAti5QF — Hopeful Theism (@HopefulTheism) September 10, 2024

The memes of Ai pix are too funny. Lmao 🤣 pic.twitter.com/rXhiIp7UYS — 🇺🇲Midnight Starwriter🇺🇲 (@MidnightStarwri) September 11, 2024

Donald Trump just posted this on Instagram 🤣 WHAT AN ABSOLUTE SAVAGE. pic.twitter.com/bA0MhrhQ4R — Benny Johnson (@bennyjohnson) September 10, 2024