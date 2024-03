Αλβανία: «Η πράξη του δεν με εκφοβίζει, οι προσβολές του δεν με αγγίζουν» λέει η δημοσιογράφος που δέχτηκε επίθεση από τον Ράμα

Η πράξη του Έντι Ράμα «δεν με εκφοβίζει» ξεκαθαρίζει η δημοσιογράφος του καναλιού SYRITV, Αμπρόζια Μέτα, η οποία δέχτηκε επίθεση από τον Αλβανό πρωθυπουργό, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στα Τίρανα.

Ο Έντι Ράμα καταγράφεται σε βίντεο να απλώνει το χέρι του προς το πρόσωπο της δημοσιογράφου και στη συνέχεια να την σπρώχνει βίαια. Είχε προηγηθεί μία ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με την επένδυση σε νησί της Αλβανίας, που φέρεται ότι θα κάνει ο γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Αμπρόζια Μέτα τόνισε πως «όπως έχει ήδη μαθευτεί, είχα μια σύγκρουση με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης στα ΜΜΕ. Ύστερα από σειρά ερωτήσεων για τις νέες επενδύσεις στο Σαζάν, το σχήμα που χρησιμοποιείται στο λιμάνι του Δυρραχίου και τα οφέλη που θα έχουν οι Αλβανοί απ’ αυτές τις συμφωνίες, σε μια προσπάθεια να αποφύγει την λογοδοσία, ο πρωθυπουργός έκανε μια επαίσχυντη χειρονομία, χτυπώντας με στο πρόσωπο και παραβίασε όλους τους κώδικες της ηθικής».

«Είναι μια πράξη που δεν με εκφοβίζει, η προσβλητική του γλώσσα δεν με αγγίζει καθόλου, γιατί έχω το θάρρος να του ζητήσω να λογοδοτήσει, καθώς ποτέ δεν παζαρεύω με το επάγγελμά μου και έχω αξιοπρέπεια», σημειώνει η δημοσιογράφος, που εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την συμπαράσταση από συναδέλφους της, από ενώσεις δημοσιογράφων και όλους όσους έσπευσαν να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους.

Χαρακτηρίζει, δε, την κίνηση του Έντι Ράμα ως μία «ταπεινή πράξη» και ως «αλαζονεία» προς τους δημοσιογράφους. «Ο Έντι Ράμα συνειδητοποίησε περισσότερο από ποτέ ότι κάνω τις ερωτήσεις μου ανεπηρέαστα, καθώς πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν προς το συμφέρον της κοινής γνώμης και της χώρας μου, την οποία πιστεύει ότι μπορεί να μοιραστεί σαν να πρόκειται για οικογενειακή περιουσία, συγχωρώντας ολιγάρχες -εγχώριους και ξένους- με τους οποίους σχετίζεται ή άλλους πολιτικούς, από τους οποίους μπορεί να επηρεαστεί η τύχη του. Λυπάμαι πολύ που κατέληξα να γίνω εγώ η είδηση και όχι οι ερωτήσεις μου, για τις οποίες αναζήτησα απεγνωσμένα απαντήσεις», τονίζει η δημοσιογράφος.

Η βίαιη συμπεριφορά του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα προς τη δημοσιογράφο του αλβανικού καναλιού SYRITV, Αμπρόζια Μέτα, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τα διεθνή ΜΜΕ και οργανισμούς που υπερασπίζονται την ελευθερία του Τύπου.

Η ομάδα Media Freedom Rapid Response, που παρακολουθεί τις παραβιάσεις της ελευθερίας των ΜΜΕ στην Ευρώπη, δήλωσε «τρομοκρατημένη» από τη χειρονομία του Έντι Ράμα προς τη δημοσιογράφο.

Όπως αναφέρει το himara.gr, σε ανάρτησή της, η ομάδα σημειώνει: «Έχουμε τρομοκρατηθεί από την ανησυχητική συμπεριφορά του πρωθυπουργού. Δεν πρόκειται για πολιτική. Πρόκειται για βασική ευγένεια. Οι ηγέτες οφείλουν να σέβονται τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ αντί να εκφοβίζουν όσους αναζητούν την αλήθεια».

Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Ρικάρντο Γκουτιέρες, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ενέργεια του Έντι Ράμα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης έκανε λόγο για «αδικαιολόγητη συμπεριφορά». Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, το Κέντρο τονίζει: «Αυτό το περιστατικό υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δημοσιογράφοι, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη οι ηγέτες να σέβονται τα ΜΜΕ και να διατηρούν τη δημοσιογραφική ακεραιότητα».

Η Ομάδα Γυναικών για την Ελευθερία του Τύπου υπενθυμίζει ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ράμα δείχνει περιφρόνηση προς τον Τύπο που τον επικρίνει». «Στεκόμαστε στο πλευρό της Μέτα και απαιτούμε από τον Ράμα να ζητήσει συγγνώμη και να φερθεί με σεβασμό στους δημοσιογράφους», γράφει στο Χ.

Απαντώντας σε όλες αυτές τις κατηγορίες, ο Έντι Ράμα υπερασπίστηκε με σθένος τη συμπεριφορά του. Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Έντι Ράμα γράφει:

«Συγνώμη?! Αυτό μετά από ένα τελείως αποτρόπαιο ψέμα, ενώ όλα υπάρχουν σε βίντεο και δεκάδες δημοσιογράφοι και καμεραμάν ήταν αυτόπτες μάρτυρες της απλής αλήθειας: όχι μόνο δεν υπήρξε ούτε καν σκέψη για επίθεση, αλλά απάντησα υπομονετικά σε όλες τις ερωτήσεις (παρά τις πολλές ανάρμοστες διακοπές) σε μια συνηθισμένη συνέντευξη τύπου και αποχώρησα με φιλικό αντίο!

Όχι, δεν λυπάμαι καθόλου και όχι μόνο δεν έχω να ζητήσω συγγνώμη, αλλά απορρίπτω όλο τον χαρακτηρισμό του “ηγέτη που έδειξε περιφρόνηση προς τον επικριτικό Τύπο”, που απλά δεν είναι αλήθεια γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που δεν μπλέκομαι σε κανένα είδος έντονης συζήτησης με δημοσιογράφους.

Αντιθέτως, δείχνω σε όλους τους δημοσιογράφους, είτε είναι ηθικοί είτε μερικές φορές ανήθικοι, την πλήρη διαθεσιμότητά μου να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, παρόλο που η δεύτερη κατηγορία χρησιμοποιεί διαταρακτικές και προφανώς μη τυπικές συνεχείς διακοπές των απαντήσεών μου.

Λυπάμαι λοιπόν που μια τέτοια “καταγγελία” δεν τιμά τις αξίες της ελευθερίας και της αλήθειας, αλλά ακόμα χειρότερα, που η καταγγελία μιας φανταστικής επίθεσης δείχνει ασέβεια στα πραγματικά θύματα των επιθέσεων εξουσίας σε γυναίκες δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο.

Όσο για την “αδιακιολόγητη” συμπεριφορά, ως πρώην πρωτοπόρος του ελεύθερου Τύπου στη χώρα μου, όταν η ελευθερία του λόγου μου έθετε σε κίνδυνο τη ζωή μου, θα πω απολύτως δικαιωματικά ότι οι οργανώσεις Τύπου πρέπει να φροντίζουν να προστατεύουν τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της δημοσιογραφικής ακεραιότητας, όχι μόνο όταν απειλούνται από την εξουσία, αλλά και όταν υπονομεύονται από μέλη της δημοσιογραφικής κοινότητας. Διαφορετικά, οι δημοκρατικές μας κοινωνίες αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα.

Apologies?!

Apologies following a completely abhorring lie while everything is in video and a dozen of journalists, and cameramans as well are eyewitnesses of the simple truth that not only there was anything near to an agression, but all questions were answered patiently… pic.twitter.com/iqH3xE7SMl

— Edi Rama (@ediramaal) March 19, 2024