Άλεκ Μπάλντουιν: Νέες πληροφορίες για το όπλο – Το χρησιμοποιούσαν μέλη της παραγωγής στα ρεπό τους

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο Άλεκ Μπάλντουιν στα γυρίσματα της ταινίας “Rust” και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Χαλίνα Χάτσινς, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, είχε χρησιμοποιηθεί από μέλη της παραγωγής για “ψυχαγωγία”.

Όπως αναφέρεται από το ΤΜΖ, το όπλο ίσως ήταν γεμάτο με αληθινές σφαίρες επειδή μέλη της παραγωγής το “δανείζονταν” για προπόνηση στην σκοποβολή κατά το ρεπό τους.

Πολλές πηγές σχετιζόμενες με την παραγωγή της ταινίας τόνισαν στο ΤΜΖ ότι το όπλο χρησιμοποιήθηκε σε συναντήσεις εκτός των γυρισμάτων, κάτι που μπορεί να δώσει μια λογική εξήγηση στο πώς βρέθηκε η αληθινή σφαίρα στο όπλο.

Μέλος του συνεργείου δήλωσε ότι όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο της τραγωδίας, εντόπισαν αληθινές σφαίρες όπως και άσφαιρα στο ίδιο σημείο.

Οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις Αρχές.

Η εφημερίδα Los Angeles Times ανέφερε ότι την περασμένη εβδομάδα ο κασκαντέρ σωσίας του πρωταγωνιστή πυροβόλησε κατά λάθος δύο σφαίρες με ένα «υποκατάστατο πυροβόλο όπλο» («prop firearm»), αφού του είχαν πει ότι ήταν ένα «κρύο όπλο» («cold gun») ένας όρος που χρησιμοποιεί η βιομηχανία για όπλα που δεν είναι γεμισμένα με σφαίρες, συμπεριλαμβανομένων των κενών.

Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος παραπονέθηκε σε έναν διευθυντή παραγωγής για την ασφάλεια των όπλων στα γυρίσματα, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη μέλη της ομάδας παραγωγής, που δεν κατονομάζονταν στο δημοσίευμα.

Το ίδιο λάθος μπορεί να συνέβη και την Πέμπτη, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ένας βοηθός σκηνοθέτη, ο Ντέιβ Χολς έδωσε στον Μπόλντουιν το υποκατάστατο όπλο και του είπε ότι ήταν ένα «κρύο όπλο», σύμφωνα με μια ένορκη γραπτή κατάθεση του γραφείου του σερίφη που υποβλήθηκε στο πλαίσιο εντάλματος έρευνας.

Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον Χολς για να σχολιάσει.

Ένας δικαστής της Σάντα Φε ενέκρινε την Παρασκευή την έκδοση εντάλματος, επιτρέποντας στις αρχές να κατασχέσουν πυροβόλα όπλα, ρουχισμό, κάμερες, κινηματογραφικό υλικό και σφαίρες από το Μπονάνζα Κρικ Ροντς έξω από τη Σάντα Φε.

Η εταιρεία παραγωγής της ταινίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι δεν γνώριζε για οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια, αλλά ερευνά το περιστατικό.

«Αν και δεν είχαμε ενημέρωση για επίσημα παράπονα σχετικά με την ασφάλεια των όπλων ή των υποκατάστατων όπλων κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, θα διεξάγουμε εσωτερική έρευνα των διαδικασιών μας όσο η παραγωγή δεν συνεχίζεται», ανέφερε η εταιρεία. Ο Μπάλντουιν είναι συμπαραγωγός της ταινίας.

Δεν έχει καταστεί σαφές γιατί το όπλο περιείχε πραγματικές σφαίρες. Ο υπεύθυνος για τα όπλα σε γυρίσματα ταινιών είναι γνωστός ως οπλουργός. Η οπλουργός για την ταινία «Rust», η Χάνα Γκουτιέρες είχε ρυθμίσει το όπλο και άλλα δύο, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Συντετριμμένος ο σύζυγος της 42χρονης Χαλίνα, γράφει στην ανάρτησή του πως εκείνη τους “ενέπνεε όλους με το πάθος και το όραμά της και η κληρονομιά της είναι πολύ σημαντική για να περιγραφεί με λόγια. η απώλειά μας είναι τεράστια και ζητάμε από τα ΜΜΕ να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας καθώς διαχειριζόμαστε το πένθος μας. Σας ευχαριστούμε όλους όσοι μοιράζεστε φωτογραφίες και ιστορίες της ζωής της”.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja

