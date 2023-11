Αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Νεκρή από πυρά ενόπλων μία γυναίκα – Σκοτώθηκαν και οι δράστες

Αιματηρή επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον πεζών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ με αποτέλεσμα να πέσει νεκρή μία γυναίκα.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι σοβαρά, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom.

Η αστυνομία του Ισραήλ επεσήμανε από την πλευρά της ότι οι δύο δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκαν επί τόπου».

A young woman was killed and six other people were wounded in a shooting attack at the entrance to #Jerusalem on Thursday morning.https://t.co/MYkPNA6NVB

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 30, 2023