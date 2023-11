Πιρς Μόργκαν: Αποκάλυψε τα ονόματα των μελών της βασιλικής οικογένειας που έκαναν ρατσιστικά σχόλια για τον Άρτσι

Στο επεισόδιο της Τετάρτης του «Piers Morgan Uncensored», ο βρετανικός τηλεοπτικός σταθμός αποκάλυψε τα ονόματα των δύο μελών της βασιλικής οικογένειας που φέρεται να είχαν «ανησυχίες» για το χρώμα του δέρματος του γιου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Άρτσι, τα οποία κατά λάθος αναφέρθηκαν σε ολλανδικά αντίγραφα της νέας βιογραφίας του Omid Scobie με τίτλο «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival».

Σύμφωνα με τον Mόργκαν, τα ονόματα είναι αυτά του βασιλιά Κάρολου Γ’ και της πριγκίπισσας Κέιτ Μίντλετον, σύζυγο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, του μεγαλύτερου αδελφού του Χάρι.

Στο βιβλίο, ο Scobie ισχυρίζεται ότι η Mαρκλ, έγραψε ιδιωτικές επιστολές στον βασιλιά Κάρολο, αναφέροντας δύο μέλη της βασιλικής οικογένειας που συμμετείχαν σε υποτιθέμενες «ανησυχητικές» συζητήσεις γύρω από την επιδερμίδα της ίδιας και του αγέννητου γιου τους με τον Χάρι. Στην τελική έκδοση του βιβλίου – που καλύπτει την κατάσταση της βρετανικής μοναρχίας μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ τον Σεπτέμβριο του 2022 – ο Scobie δεν κατονομάζει τα μέλη της οικογένειας που λέγεται ότι έκαναν ρατσιστικά σχόλια πριν από την γέννηση του Άρτσι.

Το δημοσιευμένο απόσπασμα αναφέρει: «Ακόμα και αφού η Μέγκαν και ο Κάρολος συζήτησαν με επιστολή τους για πιθανή ασυνείδητη προκατάληψη εντός της οικογένειας, αφού αποκαλύφθηκε ότι ο [δεν αποκαλύπτεται το όνομα] συμμετείχε σε τέτοιες συζητήσεις για τον Άρτσι, ο [δεν αποκαλύπτεται το όνομα] απέφυγε να συζητήσει το θέμα με τον [δεν αποκαλύπτεται το όνομα]».

Ωστόσο, πολλά αντίτυπα του βιβλίου που μεταφράστηκαν στα ολλανδικά και κυκλοφόρησαν στην Ολλανδία είχαν τυπωμένα τα ονόματα. Σύμφωνα με την Page Six ο Μόργκαν, εξήγησε στους θεατές του ότι, παρόλο που «δεν πιστεύει ότι έγιναν ποτέ ρατσιστικά σχόλια από κανένα από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας», ένιωθε ότι οι συμπολίτες του είχαν το δικαίωμα να γνωρίζουν πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν σε αναγνώστες άλλων χωρών κατά λάθος.

«Ειλικρινά, αν οι Ολλανδοί μπορούν να πάρουν το βιβλίο και να δουν αυτά τα ονόματα, τότε εσείς — οι Βρετανοί εδώ, που πληρώνετε πραγματικά για τη βρετανική βασιλική οικογένεια — έχετε το δικαίωμα να το μάθετε επίσης», είπε ο παρουσιαστής.

Η Page Six δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα ονόματα που αποκαλύφθηκαν κατά λάθος. Η Xander Publishers ανακοίνωσε την Τρίτη (28/11) ότι έλαβε αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις πωλήσεις του βιβλίου.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για λεπτομέρειες», δήλωσε εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου σε δήλωση. «Λάβαμε, ωστόσο, ένα αίτημα να θέσουμε τον τίτλο σε αναμονή, και αυτό κάναμε. Αναμένουμε περαιτέρω οδηγίες. Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό».

Η Mαρκλ έκανε τον ισχυρισμό περί συνομιλιών για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με την Oprah Winfrey τον Μάρτιο του 2021. Η πρώην ηθοποιός δεν είπε με ποιον ήταν οι υποτιθέμενες συνομιλίες, αλλά ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν «αρκετές» σχετικά με το πιθανό χρώμα του δέρματος του Archie. «Σχετικά με το πόσο σκούρο θα είναι το μωρό σας;» ρώτησε έκπληκτη η Γουίνφρεϊ, προτρέποντας τη Μαρκλ να απαντήσει: «Ενδεχομένως, και τι θα σήμαινε ή πώς θα έμοιαζε αυτό».

Ερωτηθείς για αυτά τα σχόλια αργότερα στη συνέντευξη, ο Χάρι, αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. «Αυτή τη συνομιλία δεν πρόκειται να τη μοιραστώ ποτέ, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν άβολη», είπε. «Ήμουν λίγο σοκαρισμένος».