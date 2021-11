Αυστρία: Διαδηλώσεις στη Βιέννη κατά του νέου lockdown

Καθώς η Αυστρία έχει τεθεί υπό lockdown λόγω έξαρσης της πανδημίας, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν από το μεσημέρι στο κέντρο της Βιέννης, διαμαρτυρόμενοι τόσο για το lockdown όσο και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

Η διαδήλωση οργανώθηκε από το ακροδεξιό κόμμα FPÖ, ωστόσο ο ηγέτης του, Χέρμπερτ Κικλ ήταν απών, αφού έχει βρεθεί θετικός στον νέο κορονοϊό.

Το πλήθος που συγκεντρώθηκε στην καρδιά της πρωτεύουσας, σε μικρή απόσταση από την καγκελαρία, κρατούσε πανό με συνθήματα κατά της «δικτατορίας του κορονοϊού». «Όχι στον διχασμό της κοινωνίας» έγραφε ένα πλακάτ.

Η συγκέντρωση έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς η αστυνομία φοβόταν μήπως παρεισφρήσουν νεοναζί και χούλιγκαν.

Μεταξύ αυτών που έκαναν έκκληση για «αντίσταση» στα μέτρα ήταν και η Καταρίνα Γκίρσερ, η οποία κατάγεται από το Τιρόλο και έκανε ένα ταξίδι έξι ωρών για να διαδηλώσει.

«Δεν είναι φυσιολογικό να μας στερούν τα δικαιώματά μας» είπε η 42χρονη καθηγήτρια, η οποία εδώ και πολλούς μήνες κρατάει τα τέσσερα παιδιά της στο σπίτι. «Η πίεση στο σχολείο είναι τεράστια», σχολίασε, αναφερόμενη στα τεστ PCR που γίνονται κάθε εβδομάδα στις τάξεις. «Η κυβέρνηση θέλει να μας διχάσει, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι», πρόσθεσε.

A massive protest today in Vienna against the government’s new lockdown and looming police-forced vaccination. pic.twitter.com/DVRfiXI5EV

— Aaron Ginn (@aginnt) November 20, 2021