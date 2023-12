Αεροπορικές επιδρομές της Τουρκίας σε Ιράκ και Συρία μετά τους θανάτους 12 στρατιωτικών της

Η Τουρκία εξαπέλυσε το Σάββατο το βράδυ (23/12) αεροπορικές επιδρομές εναντίον «τρομοκρατικών» θέσεων «στη βόρεια Συρία και στο βόρειο Ιράκ», μετά τον θάνατο δώδεκα μελών των ενόπλων δυνάμεών της μέσα σε δυο μέρες, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι δώδεκα στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε δυο χωριστές επιθέσεις εναντίον τουρκικών στρατιωτικών βάσεων προχθές Παρασκευή και χθες Σάββατο στο βόρειο Ιράκ, κατά τον απολογισμό του υπουργείου.

Σε ανακοινωθέν που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του, το υπουργείο διευκρίνισε πως «29 στόχοι, συμπεριλαμβανομένων σπηλαίων, υπόγειων καταφυγίων, καταφυγίων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αποθηκών, καταστράφηκαν» στην επιχείρηση αυτή, που εξαπολύθηκε «στις 22:00» (21:00 ώρα Ελλάδας).

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκαν χθες βράδυ σε πλήγματα εναντίον δυο πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη βορειοανατολική Συρία, όχι μακριά από τα σύνορα με την Τουρκία, χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.

Νωρίτερα χθες βράδυ, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωνε τον θάνατο «έξι ηρωικών συντρόφων μας (…) που έπεσαν μάρτυρες σε μάχη με τρομοκράτες καθώς αποπειρώνταν να παρεισφρήσουν σε βάση στην περιοχή».

A few weeks ago, Turkey strongly criticized Israel for its airstrikes on Hamas infrastructure in Gaza. Now, Turkey is engaged in similar actions against the PKK in Syria…#Turkeyhypocrisy pic.twitter.com/QKKw3vomzy

— 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐥 𝐀𝐫𝐢𝐳𝐚𝐧𝐭𝐢 (@MArizanti) December 23, 2023