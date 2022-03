Ζοζέπ Μπορέλ: Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει σημαντικά την ικανότητα της να αποτρέπει πολέμους

Την ανάγκη να αυξηθεί η αποτρεπτική ικανότητά της ΕΕ για να αντιμετωπίζει πολέμους, υπογράμμισε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

“Η ΕΕ πρέπει να αυξήσει σημαντικά την ικανότητα της να αποτρέπει πολέμους”, δήλωσε ο Μπορέλ.

#Russia’s invasion of #Ukraine reminds us that the evil and tragedy of war has not disappeared on our continent.

As newborn geopolitical Europe, we now have to draw the right lessons and adjust our means – to defend Europe, Ukraine and global security.https://t.co/eZ8hiUS9Vd pic.twitter.com/XNN240PyR0

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 1, 2022