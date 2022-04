Πίτερ Στάνο: 19 μέλη της Μόνιμης Αποστολής της Ρωσίας στην ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψουν το Βέλγιο

Δεκαεννέα μέλη της Μόνιμης Αποστολής της Ρωσίας στην ΕΕ είναι personae non gratae «για συμμετοχή σε δραστηριότητες αντίθετες με το διπλωματικό τους καθεστώς», σύμφωνα με απόφαση του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ Στάνο, ερωτηθείς από το ΑΠΕ-ΜΠΕ .

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Βέλγιο, προόσθεσε. Ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Στέφανο Σανίνο κάλεσε τον πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βλαντίμιρ Τσίζοφ το απόγευμα για να τον ενημερώσει για την απόφαση αυτή, σημείωσε ο κ. Στάνο.

Russia: for activities incompatible w/ diplomatic status 19 members of 🇷🇺 mission to 🇪🇺 were declared personae non gratae 👉 response to their illegal & disruptive actions against interests & security of 🇪🇺 & its Members,in breach of Vienna Convention https://t.co/EvAVZXFCTz

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 5, 2022