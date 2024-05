Λωρίδα της Γάζας: Ακατάπαυστοι βομβαρδισμοί μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις του Καΐρου

Την 217η ημέρα του πολέμου, το Ισραήλ πολλαπλασιάζει σήμερα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Λωρίδα της Γάζας μετά την αποχώρηση, δίχως συμφωνία, της ισραηλινής αντιπροσωπείας κι αυτής της Χαμάς από το τραπέζι των έμμεσων διαπραγματεύσεων με σκοπό να υπάρξει εκεχειρία και να αποτραπεί ισραηλινή χερσαία επίθεση στη Ράφα.

Τις πρώτες πρωινές ώρες ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν πως άκουσαν πυρά πυροβολικού εναντίον της Ράφας και αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας και στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, στον βορρά.

Παράλληλα, η Χαμάς διένειμε σε άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις μήνυμα για την κατάσταση, όπως τη βλέπει, ως προς τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που επαναλήφθηκαν από προχθές Τετάρτη στο Κάιρο.

«Η αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις αναχώρησε από το Κάιρο για την Ντόχα. Η κατοχή απέρριψε την πρόταση που είχε υποβληθεί από τους μεσολαβητές κι είχαμε αποδεχθεί. Κατά συνέπεια, η μπάλα βρίσκεται πλέον εντελώς στο γήπεδο της κατοχής», αναφέρει επιστολή της Χαμάς προς άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις — το κίνημα αναφέρεται πάγια στο κράτος του Ισραήλ χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο.

Οι αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ έφυγαν από το Κάιρο έπειτα από «δύο ημέρες διαπραγματεύσεων», ανέφερε το μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως έχει δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διαβεβαιώνοντας πως οι προσπάθειες των χωρών που μεσολαβούν (Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ) συνεχίζονται, με σκοπό να υπάρξει «σύγκλιση απόψεων» των αντιμαχόμενων πλευρών.

Ο διευθυντής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, που συμμετείχε ενεργά στις συνομιλίες, κάνοντας παράλληλα επαφές στο Κάιρο και στην Ιερουσαλήμ, επιστρέφει σήμερα στις ΗΠΑ, γννωστοποίησε από την πλευρά του ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

Η Χαμάς άναψε πράσινο φως στην πρόταση που της είχε υποβληθεί από τους μεσολαβητές και προέβλεπε, σύμφωνα με στέλεχός της, τρεις φάσεις με διάρκεια 42 ωρών εκάστη, συμπεριλαμβανομένων της πλήρους αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων και της ανταλλαγής ισραηλινών ομήρων στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ, με καταληκτικό σκοπό τη «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Όμως η κυβέρνηση του Ισραήλ απάντησε πως η πρόταση αυτή βρισκόταν «μακριά από τις απαιτήσεις» της, επαναλαμβάνοντας πως εναντιώνεται σε οριστική κατάπαυση του πυρός όσο η Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την ίδια, τις ΗΠΑ και την ΕΕ, δεν έχει «νικηθεί».

Israelis have blocked the roads so the aid trucks with humanitarian aid can’t reach all the victims in Gaza including the injured and starving little children.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει απαραίτητο να διεξαχθεί ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, όπου κατ’ αυτόν κρύβονται τα «τελευταία» τάγματα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, αλλά έχουν επίσης βρει καταφύγιο κάπου 1,4 εκατ. Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές, εξαιτίας του πολέμου.

Αψηφώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από την Τρίτη «στοχευμένες» επιχειρήσεις στην ανατολική Ράφα, ενώ κατέλαβαν τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς του σημείου διέλευσης των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο — κλείνοντας την πιο νευραλγικής σημασίας πύλη εισόδου οχηματοπομπών με ανθρωπιστική βοήθεια στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απείλησε να αναστείλει τις παραδόσεις ορισμένων τύπων βομβών σε περίπτωση μείζονος επιχείρησης στη Ράφα, απευθύνοντας την πιο αυστηρή προειδοποίηση της Ουάσιγκτον —του βασικού προμηθευτή όπλων του Ισραήλ— από την έναρξη της ένοπλης σύρραξης.

President Joe Biden vowed publicly for the first time to withhold weapons from Israel if its forces make a major invasion of Rafah in southern Gaza while negotiations in Cairo on a ceasefire plan for the enclave were set to continue https://t.co/XFjNVQEYO4 pic.twitter.com/fNZo0iBBHn

— Reuters (@Reuters) May 9, 2024