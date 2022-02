ΕΕ-Ημιαγωγοί: Η Κομισιόν ποντάρει 43 δισ. ευρώ για να απεξαρτηθεί από την Ασία

Η Κομισιόν πρότεινε την εκταμίευση 43 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν στη βιομηχανία των ημιαγωγών για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την Ασία στον στρατηγικό αυτό τομέα που πλήττεται από ελλείψεις.

«Ορίσαμε ως στόχο να φθάσουμε το 20% της παγκόσμιας αγοράς μέχρι το 2030», δηλαδή, δύο φορές περισσότερο από σήμερα, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε μία αγορά που θα διπλασιασθεί σε μέγεθος έως το 2030, αυτό σημαίνει τον τετραπλασιασμό της παραγωγής ημιαγωγών στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αιχμή της έρευνας για τα chips, είδε το μερίδιό της στην αγορά να μειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες, στο μόλις 9% της παγκόσμιας παραγωγής, επεσήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν.

