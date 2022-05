Μπορέλ: Νέα στρατιωτική βοήθεια 500 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα πως η ΕΕ θα παρέχει περαιτέρω 500 εκατομμύρια ευρώ στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι πεπεισμένος πως μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός των ερχόμενων ημερών για να συμφωνηθεί ένα εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G7 στη βόρεια Γερμανία, ο Μπορέλ σημείωσε ότι η στρατιωτική υποστήριξη θα προορίζεται για βαριά όπλα, όπως άρματα μάχης και πυροβολικό και θα αυξήσει το ύψος της βοήθειας της ΕΕ σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

“Μια νέα ώθηση για στρατιωτική υποστήριξη. (Θα ασκηθεί) περισσότερη πίεση στη Ρωσία με οικονομικές κυρώσεις και συνεχίζοντας την διεθνή απομόνωση της Ρωσίας και αντιμετωπίζοντας την παραπληροφόρηση”, σημείωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ.

When we say Ukraine is fighting for us, this is not an empty phrase.

To words, action follows: I am proposing to Member States the 4th tranche of €500 million of the European Peace Facility, to provide further support to Ukrainian defence.@G7https://t.co/GL0HtAi8A0 pic.twitter.com/foE6j0g4Ex

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 13, 2022