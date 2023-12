Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση»: Στο επίκεντρο η ταξιδιωτική οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία

Η ταξιδιωτική οικονομία, οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία στον τουρισμό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του τέταρτου πάνελ στο πλαίσιο του συνεδρίου “Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση”, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη και του Θάνου Μωριάτη

Στη συμβολή του τουρισμού στη μείωση της ανεργίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης. «Ο τουρισμός που είναι το 20% του ΑΕΠ επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τις θέσεις εργασίας», είπε. «Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το μοντέλο του τουρισμού σε δύο κατευθύνσεις, αρχικά να προσελκύουμε τουρίστες υψηλότερου spending. Εχουμε κάνει βήματα, αλλά ακόμη είμαστε χαμηλά, η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει το μερίδιό της. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν, να ενισχύσουμε τη διάρκεια του τουρισμού», τόνισε ο υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο ΑΔ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης σε ένα άρθρο του νομοσχεδίου που κατατίθεται αύριο επισημαίνοντας πως «στο νομοσχέδιο που καταθέτουμε με ειδικό άρθρο επιτρέπουμε στους δικαιούχους του εποχικού επιδόματος να εργάζονται έως 12 ημερομίσθια τον μήνα και να μην χάνουν το εποχικό επίδομα. Είναι μια διέξοδος νόμιμη, δεν θα φτάναμε στη νομοθέτηση του συγκεκριμένου άρθρου αν δεν είχαμε το αίτημα από την αγορά ότι το χρειάζεται».

Σχετικά με τις μετακλήσεις εργαζομένων, ο υπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης τόνισε πως τα αιτήματα για μετακλήσεις εργαζομένων από το εξωτερικό για τον τουρισμό τού προκάλεσαν μεγάλη έκπληξη. «Με το ΙΝΣΕΤΕ έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα για εκπαίδευση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σχεδιάζουμε και ένα ακόμη πρόγραμμα στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Πρώτο μέλημα δεν είναι η μετάκληση. Θα έχουμε μετακλήσεις. Είναι μια εύκολη αλλά δαπανηρή λύση για τη χώρα. Με τις μετακλήσεις λύνεις βραχυχρόνια το πρόβλημα», τόνισε, μεταξύ άλλων ο Αδ. Γεωργιάδης και εστίασε στην ανάγκη ανάπτυξης αξιοπρεπών υποδομών για τη διαμονή των εργαζομένων.

Μιλώντας για τις επενδύσεις που υλοποιούνται στην Ελλάδα, ο Αδ. Γεωργιάδης τόνισε πως το 2022 οι άμεσες ξένες επενδύσεις αντιστοιχούσαν στο 25% όλων των επενδύσεων των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με μελέτη της Ernst & Young. «Στις τουριστικές επενδύσεις με ενδιέφερε πάντα να ενθαρρύνω τις μεγάλες αλυσίδες να έρθουν στην Ελλάδα, γιατί φέρνουν μαζί και τους εργαζομένους τους. Εχουν πραγματοποιηθεί πολλές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια στον κλάδο του τουρισμού και πολλές εξαγορές και ανακαινίσεις ξενοδοχείων», είπε και τόνισε πως σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία «η Ελλάδα είναι σε απολύτως ανταγωνιστικούς χρόνους με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει κάνε μεγάλα βήματα προόδου, δεν είναι η Ελλάδα που ξέρετε από παλιά. Δεν είμαστε μη ανταγωνιστικοί».

Στις ψηφιακές υπηρεσίες και τον ρόλο που διαδραματίζουν στη διαμόρφωση της εμπειρίας ενός τουρίστα εστίασε ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. «Υπάρχουν δύο κομμάτια στην εμπειρία ενός τουρίστα, ένα πριν από την επίσκεψη και πώς εξυπηρετείται όταν φτάσει», τόνισε. Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΕΟΤ έχει διάσταση τεχνητής νοημοσύνης, που έχει μεγάλη σημασία. Το έργο μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ψηφιακές υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι τουρίστες όταν επισκέπτονται έναν προορισμό και αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό wallet το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί έως το 2026, διευκολύνοντας τους ταξιδιώτες σε όλη την Ευρώπη.

Στα έργα που αναπτύσσει το υπουργείο Τουρισμού στην κατεύθυνση της ψηφιακής μετάβασης αναφέρθηκε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Μύρων Φλουρής. «Εχουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης ένα platformication του τουρισμού. Εχουμε 6-7 πλατφόρμες με τις οποίες θα μπορούμε να ενημερώνουμε τους τουρίστες και να λαμβάνουμε και πληροφορίες και να βγάζουμε πολύ ωραία συμπεράσματα για τον τουρισμό», είπε και μίλησε για δύο εμβληματικά, όπως τα χαρακτήρισε, έργα που βρίσκονται στα σκαριά, το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού και το Παρατηρητήριο Παραθαλάσσιου Τουρισμού που θα αφορά τη Μεσόγειο. «Η τεχνολογία και η καινοτομία δεν είναι πανάκεια. Σε σχέση με την Ευρώπη, είμαστε στον μέσο όρο όσον αφορά την ψηφιακή καινοτομία. Δεν είμαστε πίσω. Συνεργαζόμαστε με την Αυστρία που έχει best practices. Με την ολοκλήρωση προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και τις πλατφόρμες που αναπτύσσουμε θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Στο κομμάτι των startups και των spinoffs έχουμε κάνει τεράστια βήματα, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο», επεσήμανε ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Μύρων Φλουρής.

Για την ψηφιακή προσβασιμότητα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Στερέας Ελλάδας, Φάνης Σπανός.

«Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε ψηφιακή τεχνολογία για την ανάδειξη της περιφέρειάς μας. Χρηματοδοτήσαμε και αναπτύχθηκε στην Ευρυτανία, στο Καρπενήσι, το Μουσείο «Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού Ευρυτανίας». Αναπτύξαμε το ψηφιακό ημερολόγιο πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων και μπορεί οποιοσδήποτε να πάρει πληροφορίες. Χωρίς να μένουμε σε μια ρηχή λογική τεχνολογία για την τεχνολογία και καινοτομία για την καινοτομία, εργαλειοποιούμε την τεχνολογία για καλό λόγο», τόνισε ο Φ. Σπανός. «Δεν είναι μια κλασική τουριστική οικονομία η οικονομία της Στερεάς Ελλάδας, είναι αναδυόμενη. Αυτό σημαίνει για εμάς ότι έχουμε έναν μεγάλο ανοιχτό δρόμο», προσέθεσε.

Στο «σύνδρομο του Πανεπιστημίου» εστίασε με τη σειρά του ο πρόεδρος του Ομίλου «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΑΚΜΗ», Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, Κωνσταντίνος Ροδόπουλος. «Εχουν γίνει ουσιώδη βήματα, αλλά θέλω ακόμη και σήμερα να επισημάνω ότι η ελληνική κοινωνία διακατέχεται ακόμη από το σύνδρομο του Πανεπιστημίου. Η Ευρώπη έχει περάσει κατά 70% στην τεχνική κατάρτιση και κατά 30% στα Πανεπιστήμια. Εδώ η μόνιμη εμμονή είναι πόσοι θα μπουν στα Πανεπιστήμια. Ετσι έχουμε καταγράψει περιπτώσεις ανθρώπων που μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο με βαθμό πρόσβασης 2. Αυτός ο βαθμός δεν δίνει ποτέ τη δυνατότητα να αποφοιτήσει κάποιος», τόνισε ο Κ. Ροδόπουλος. Μάλιστα, ανέφερε στατιστικά στοιχεία, βάσει των οποίων το 2020 στην Ελλάδα υπήρχαν 266 χιλιάδες ενεργοί φοιτητές και 268 αιώνιοι φοιτητές.

Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση των εργαζομένων, ο Κ. Ροδόπουλος τόνισε πως η Ελλάδα έχει κάνει βήματα τα τελευταία χρόνια. «Η κατάρτιση, εκεί όπου απαιτείται να γίνουν κινήσεις κατάρτισης για εργαζόμενους και ανέργους, εμείς και η Ευρωπαϊκή Ενωση Κατάρτισης προκρίνουμε ότι τα χρήματα πρέπει να δίνονται στους κοινωνικούς εταίρους, κάτι το οποίο είπε και ο υπουργός», τόνισε και αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποίησε ο όμιλος με το Sani/Ikos Group. «Η συμμετοχή ήταν φοβερή, ο όμιλος έδωσε 200 υποτροφίες και αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζήτηση ήταν οι συνθήκες διαμονής. Μετρούν και η κατάρτιση και η διαμονή», κατέληξε ο πρόεδρος του Ομίλου «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ – ΑΚΜΗ», Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης, Κωνσταντίνος Ροδόπουλος.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο γενικός διευθυντής του Enikos.gr, Μάνος Νιφλής.

