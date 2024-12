Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση»: Τουριστική Εμπειρία και Νέα Μοντέλα Τουρισμού

«Τουριστική Εμπειρία και Νέα Μοντέλα Τουρισμού» ήταν ο τίτλος του τέταρτου κατά σειρά πάνελ στο συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση!» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

της Δήμητρας Πανανού

Αρχικά, παίρνοντας τον λόγο ο Ανδρέας Φιορεντίνος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), τόνισε ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι για ένα όσο το δυνατόν ποιοτικότερο ελληνικό τουριστικό προϊόν. «Αυτός είναι ο στόχος μας. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση εξασφάλισε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την τουριστική ανάπτυξη και άλλων περιοχών της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα θετικό», είπε.

Αναφερόμενος στις υποδομές σχολίασε ότι η πίεση στις δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές είναι τεράστια και πρέπει να βρεθεί ο τρόπος για να εκσυγχρονιστούν. «Ο ελληνικός τουρισμός στοχεύει στη μέση οικογένεια», υπογράμμισε, «η Ελλάδα είναι ένας αυθεντικός τουριστικός προορισμός. Αν το trend παγκοσμίως είναι το λεγόμενο «slow tourism» τότε η χώρα μας είναι αυτός ο προορισμός. Η ασφάλεια, η κουλτούρα, η φιλοξενία είναι μοναδικές. Πάνω σ’ αυτό δουλεύουμε όλοι μας».

Σύμφωνα με τον κ. Φιορεντίνο, η προσπάθεια είναι συνεχής. «Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δοθούν πάνω από 45 εκατ. ευρώ. Στόχος την επόμενη 5ετία είναι να επεκταθεί ο τουρισμός στη χώρα μας και εκτός της καλοκαιρινής περιόδου. Κάνουμε προσπάθειες να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Ι. Μάνεσσης, ιδρυτής της Manessis Travel SA & της DEVAMA Hotels & Villas, μιλώντας για τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία έδωσε έμφαση στον άνθρωπο. «Ένα γραφείο θα πρέπει να προσφέρει την ψυχή και το συναίσθημα στον ταξιδιώτη. Το συναίσθημα και η εμπειρία δεν μπορούν να αντικατασταθούν ούτε από την τεχνολογία ούτε από οτιδήποτε άλλο. «Ο ταξιδιώτης επιζητεί νέες εμπειρίες. Έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Χρειάζεται, λοιπόν, εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού. Το μέλλον του τουρισμού είναι η σωστή στελέχωση όλων των υπηρεσιών», ανέφερε.

Μιλώντας για τον χώρο των τουριστικών σκαφών, ο Αντώνης Στελλιάτος, πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού (ΕΠΕΣΤ) επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6,700 σκάφη με ελληνική σημαία. Το 2024 ενώ ξεκίνησε εξαιρετικά, όπως είπε, παρουσίασε στη συνέχεια μία πτώση συνέπεια πιθανόν των δυο μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων που έλαβαν χώρα φέτος.

Αν και ο χώρος παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, εντούτοις σύμφωνα με τον κ. Στελλάτο αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. «Ταξιδεύοντας στο Αιγαίο, όλοι οι κόλποι των νησιών είναι γεμάτοι με τουριστικά σκάφη με σημαία άλλων χωρών, όπως της Τουρκίας. Αυτό σημαίνει ότι χάνουμε έσοδα και εμείς και το κράτος. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο ο τομέας μας καταβάλλει, μεταξύ άλλων, 140 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ για τις ναυλώσεις, 40 εκατ. ευρώ στο ΝΑΤ κ.α. Χρειάζεται λοιπόν να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο. Ενώ, ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα είναι και αυτό της έλλειψης θέσεων στις μαρίνες την Αττικής και στην έλλειψη υποδομών γενικότερα», τόνισε.

Στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στον χώρο του τουρισμού αναφέρθηκε με τη σειρά του ο Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, πρόεδρος του Δ.Σ. (Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ) & Αντιπρόεδρος του European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB). «Πάνω απ’ όλα, εκτός των υποδομών, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, Ο εκπαιδευμένος, ο καταρτισμένος, ο επαγγελματίας. Αυτός είναι που θα παραδώσει στον αποδέκτη ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών. Οι σχολές μας είναι το μοναδικό, θα έλεγα, παράδειγμα όπου συνδέεται η κατάρτιση με την αγορά εργασίας. Οι σπουδαστές μας από την πρώτη μέρα που μπαίνουν στον χώρο της κατάρτισης είναι δεδομένο ότι θα έχουν μια σίγουρη απασχόληση σε άψογες συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι μείζον για εμάς. Το ζητούμενο δεν είναι να πάρεις ένα χαρτί άλλα αν μ’ αυτό το χαρτί μπορείς να βρεις εργασία», τόνισε ο κ. Ροδόπουλος.

Τέλος, η Αγγελική Ματζιάρη, Senior Director, Large Corporate, Corporate & Investment Banking στην Τράπεζα Πειραιώς, σημείωσε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρηματοδοτήσουν οποιοδήποτε αξιόχρεο και επενδυτικό πλάνο. Όπως είπε: «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ρυθμούς ανάπτυξης. Υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα που προσελκύει σημαντικές επενδύσεις από το εξωτερικό. Υπάρχει σημαντική ρευστότητα έτοιμη να διοχετευτεί στην οικονομία. Ο τουρισμός συνεισφέρει έμμεσα και άμεσα στο ΑΕΠ και έχει δείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα μέσα στις κρίσεις. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε περαιτέρω τη διείσδυση μας στο τουριστικό κομμάτι».

Σύμφωνα με την κυρία Ματζιάρη, το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς στον χώρο του τουρισμού ξεπερνά σήμερα τα 3,5 δις. «Εκτός από τον βασικό ρόλο του χρηματοδότη της οικονομίας, οι τράπεζες θεωρούμε ότι έχουμε και έναν επιπλέον ρόλο του να εκπαιδεύσουμε, να καθοδηγήσουμε, να συμβουλέψουμε τον επιχειρηματία στο ταξίδι της βιώσιμης μετάβασης. Είμαστε ευτυχείς καθώς στην τράπεζα μας έχουμε εξειδικευμένες ομάδες που ασχολούνται με την χρηματοδότηση του τουριστικού προϊόντος».

Τον συντονισμό του πάνελ είχε η δημοσιογράφος Κάτια Μακρή. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Περιφέρειας Αττικής, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Αττικής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και του Δήμου Αθηναίων. Ασημένιος χορηγός ΟΛΘ, χορηγοί: Eurobank, AΕGEAN, Everest, Piraeus, Manessis, LAMDA DEVELOPMENT, COSMOTE, EBEA, Fraport, ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT, HELLENiQ ENERGY.