Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση»: Στο επίκεντρο η σύνδεση των μεταφορών με την ανάπτυξη του τουρισμού

Στο επίκεντρο του πρώτου πάνελ συζήτησης του συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση» το οποίο συνδιοργανώνουν η Next Is Now και η Dome Consulting βρέθηκε η σύνδεση των μεταφορών με την ανάπτυξη του τουρισμού. Κορυφαίοι εκπρόσωποι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ανέλυσαν τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον κλάδο.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, ανέδειξε τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση των μεταφορών, με έμφαση στο κυκλοφοριακό και τη βιωσιμότητα. Αναφέρθηκε στη θετική επίδραση που θα έχει το Μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο αναμένεται να αφαιρέσει 50-60 χιλιάδες αυτοκίνητα από την κυκλοφορία, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη σύνδεσής του με το αεροδρόμιο.

Στην Αττική, όπου το κυκλοφοριακό επιβαρύνει τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες, ο κ. Οικονόμου προανήγγειλε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, καθώς και την αντικατάσταση του στόλου λεωφορείων με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα. Επιπλέον, ανακοίνωσε σχέδια για αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων ώστε να εξυπηρετούν ιδιωτικά αεροσκάφη, καθώς και νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία υδατοδρομίων από το 2025.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΤΕ, Γιώργος Βερνίκος, υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αποτελεί το 30% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι που μεταφράζεται σε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. «Ποιότητα, βιωσιμότητα και μέτρο» είναι οι βασικές αξίες που πρέπει να καθοδηγούν την ανάπτυξη, τόνισε, ενώ αναφέρθηκε στις σοβαρές προκλήσεις όπως το δημογραφικό και το μεταναστευτικό, καθώς και στα θέματα στέγασης και εργασίας.

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για διακομματική συναίνεση και κοινωνικό διάλογο ώστε ο τουριστικός τομέας να παραμένει στην αιχμή των εξελίξεων.

Η διευθύντρια στρατηγικής επικοινωνίας του ΟΛΘ ΑΕ και Πρόεδρος της MedCruise, Θεοδώρα Ρήγα, εστίασε στη σημασία της κρουαζιέρας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει στην επανέναρξή της διεθνώς. Αναφέρθηκε στην αύξηση των home porting προσεγγίσεων, ιδιαίτερα στην Αθήνα, και εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη.

Η κυρία Ρήγα τόνισε ότι οι μεταφορές, όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της εμπειρίας των τουριστών και στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας.

Η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της AEGEAN, Μαρίνα Σπυριδάκη, ανέδειξε τον ρόλο της αεροπορικής σύνδεσης για την ενίσχυση του τουρισμού. Η εταιρεία, όπως είπε, αναμένεται να αυξήσει τη δραστηριότητά της κατά 8% το 2025, προσθέτοντας νέους προορισμούς στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Η AEGEAN επενδύει επίσης στη διασυνδεσιμότητα μικρότερων νησιών και περιφερειακών αεροδρομίων, συμβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και στην επίτευξη νέων ρεκόρ επιβατικής κίνησης.

Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, αναφέρθηκε στη ραγδαία ανάπτυξη των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία κλείνουν το 2024 με 36 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 15% τα τελευταία δύο χρόνια.

Επεσήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει να εστιάσει σε ένα μοντέλο τουρισμού που προωθεί τις εμπειρίες, πέρα από το παραδοσιακό «ήλιος και θάλασσα», ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και με την υποστήριξη του Ελληνικός Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) , της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του FilmOffice της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και του Δήμου Αθηναίων.

