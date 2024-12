Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός 2024: Μια Εθνική Υπόθεση»: Οι προκλήσεις στην Τουριστική Ανάπτυξη

Οι προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει στο μέλλον ο ελληνικός τουρισμός στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξής του βρέθηκαν στο επίκεντρο της πέμπτης ενότητας του 6ου συνεδρίου «Ελληνικός τουρισμός, μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

της Εύας Οικονομάκη

Στο κρίσιμο ζήτημα της έλλειψης του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. «Η έλλειψη προσωπικού θα επιδεινώνεται. Υπάρχει έλλειψη γηγενών και αλλοδαπών. Υπάρχει έλλειψη πόρων που κατευθύνονται στους εργαζομένους. Οι συνθήκες που προσφέρονται, οι μισθοί και η διατροφή πρέπει να βελτιωθούν», τόνισε ο Κ. Μουτζούρης. Ανέδειξε, δε, την ανάγκη καλύτερης κατάρτισης των εργαζομένων στον κλάδο, καθώς και τη στόχευση για προσέλκυση ταξιδιωτών υψηλής δαπάνης. Αναφερόμενος στον θαλάσσιο τουρισμό, είπε πως το όφελος από τους τουρίστες της κρουαζιέρας είναι μικρό για την Ελλάδα, «όταν για να υποδεχτούμε τα κρουαζιερόπλοια απαιτούνται υποδομές 200 και 300 εκατ. ευρώ».

Ο Κ. Μουτζούρης εστίασε και στα οφέλη από την απελευθέρωση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ταξιδιώτες που δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

«Δεν είναι από τις παραδοσιακές τουριστικές δυνάμεις η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο, για εμάς ο τουρισμός αποτελεί κεντρική πολιτική. Είμαστε στην κοιλάδα των προσπαθειών, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια η χώρα βρίσκεται στο -2% ως προς τις εισπράξεις, ενώ η Περιφέρειά μας βρίσκεται στο +20%», τόνισε από την πλευρά του ο Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος αναφέρθηκε και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού.

Τη δυναμική που έχει αποκτήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προορισμός υπογράμμισε ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. «Η Κεντρική Μακεδονία αποτελεί σταθερή αξία στον τουριστικό χάρτη της χώρας», είπε και αναφέρθηκε στη βασικότερη πρόκληση και τον κύριο στόχο της περιφέρειας. «Στόχος μας είναι ο 12μηνος τουρισμός, γι’ αυτό και επιδιώκουμε στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού. Στη κατεύθυνση αυτή, συμμετέχουμε σε πάνω από 30 εκθέσεις κάθε χρόνο».

Ο κ. Γιουτίκας εστίασε δε στην προσέλκυση κινηματογραφικών παραγωγών, οι οποίες τελευταία έχουν αποτελέσει την πηγή για εισροή εσόδων 145 εκατ. ευρώ και την 130 χιλιάδες διανυκτερεύσεις. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στη μεγάλη δυσκολία εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού. «Δεν είναι ζήτημα μόνο ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό. Εμείς χρηματοδοτούμε και ιδιωτικούς φορείς έτσι ώστε να μπουν σε διαδικασία κατάρτισης όλο και περισσότεροι νέοι. Πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα για να είναι ελκυστικός ο τομέας του τουρισμού», είπε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στο στοίχημα ανάδειξης της Αττικής ως αυτοτελούς προορισμού και όχι ως ενδιάμεσου προορισμού αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Δημήτρης Φραγκάκης, πρόεδρος Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. «Πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά για να κερδηθεί αυτό το στοίχημα. Κεντρικός στόχος μας είναι αντί ο επισκέπτης να μένει 2,5 μέρες να μείνει 5 μέρες στην Αττική σε βάθος 5 ετών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δ. Φραγκάκης τόνισε πως το 2024 θα κλείσει για την Αττική με αύξηση 8% σε αφίξεις και σε έσοδα, ενώ στις βασικές προκλήσεις της επόμενης ημέρας συμπεριέλαβε την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού με όρους βιωσιμότητας.

Αναφερόμενος στη συζήτηση περί υπερτουρισμού, τόνισε πως «δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην Ελλάδα, πίεση υπάρχει». Επεσήμανε, μάλιστα, πως πέρα από επενδύσεις που πραγματοποιούνται από Έλληνες επιχειρηματίες, στην Ελλάδα τοποθετούνται και ονόματα του εξωτερικού που «είναι κράχτης για τον τουρισμό της χώρας συνολικά». Σε σχέση με το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού, ο Δ. Φραγκάκης τόνισε πως η Αττική δεν αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό πρόβλημα καθώς δεν χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. «Το βέβαιο είναι ότι η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό θα αυξηθεί και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να καλυφθεί», είπε και κατέληξε: «Τα τελευταία 5 χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιο άλμα μπροστά και έχουμε καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος προορισμός. Δεν πρέπει, ωστόσο, να δημιουργηθεί εφησυχασμός. Ο τουρισμός είναι ένα ευμετάβλητο και ευάλωτο προϊόν. Πρέπει να θωρακίσουμε το τουριστικό προϊόν».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Κωνσταντίνος Ρομποτής, διευθυντής έκδοσης Realnews.

