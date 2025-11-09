e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Αρχίζουν από αύριο οι πληρωμές

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Κατά την περίοδο 10 έως 14 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.
  • Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 7.000.000 ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.300.000 ευρώ σε 3.800 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άσθμα και αλλεργίες: Οι κατσαρίδες ίσως να δηλητηριάζουν κρυφά τον αέρα στο σπίτι, σύμφωνα με νέα μελέτη

Τεστ προσωπικότητας: Έχετε μικρά ή μεγάλα αυτιά; Απαντήστε και αποκαλύψτε τα κρυφά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας

Όσπρια: Πότε αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές και σε ποια είδη

Υποχρεωτικά και δεύτερη δήλωση για όσους πήραν αναδρομικά – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που κάνει διάδρομο σε 16 δευτερόλεπτα

Το Google Drive φέρνει τη δυνατότητα λήξης πρόσβασης σε αρχεία και φακέλους
περισσότερα
07:55 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Έρχονται ανατιμήσεις στα όσπρια – Η αύξηση του κόστους παραγωγής εκτινάσσει τις τιμές

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του παραγωγού από 25 λεπτά έως και 28 λεπτά ...
04:15 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Η ακρίβεια χτύπησε και τα γλυκά – «Θα κάνουμε την υπέρβαση» λένε οι ζαχαροπλάστες

Προσπάθεια να συγκρατήσουν τις τιμές των χριστουγεννιάτικων γλυκών κάνουν από τώρα οι ζαχαροπλ...
09:00 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Χώρα «κλειδί» η Ελλάδα στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης – Η επόμενη μέρα και οι προοπτικές μετά τις πρόσφατες συμφωνίες

Σημαντικές εξελίξεις στο σύνολο των παραχωρήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων καταγράφονται του...
07:47 , Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Ποιοι θα μπορούν να κερδίσουν έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς και πώς

Τη δυνατότητα να ενταχθούν και το επόμενο έτος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θα έχουν ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα