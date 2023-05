Κορονοϊός: «Λήξη συναγερμού, αλλά όχι το τέλος του ιού» τονίζει ο ΠΟΥ

Μετά από τρία χρόνια και τρεις μήνες πανδημίας που συνδέθηκε με τον κορονοϊό (Sars-CoV2), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ήρε σήμερα το ύψιστο επίπεδο υγειονομικού συναγερμού που είχε σημάνει, σηματοδοτώντας μια συμβολική καμπή. Χωρίς αυτό να σημαίνει και το τέλος της Covid.

Η Covid-19 δεν αποτελεί πλέον μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, ανακοίνωσε σήμερα ο ΠΟΥ, λέγοντας ότι η Covid πλέον ελέγχεται επαρκώς. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς το τέλος της πανδημίας, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 6,9 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Με μεγάλη ελπίδα δηλώνω ότι η Covid-19 δεν συνιστά πλέον μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εκτιμώντας ότι η πανδημία έχει οδηγήσει σε «τουλάχιστον 20 εκατομμύρια» θανάτους, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τον επίσημο απολογισμό του Οργανισμού. Η επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, η οποία στις 30 Ιανουαρίου 2020 είχε κηρύξει ύψιστο επίπεδο συναγερμού για την Covid-19 ήρε σήμερα τον συναγερμό. Η άρση του μέτρου είναι ένα σημάδι της προόδου που έχει σημειώσει η ανθρωπότητα για την καταπολέμηση του ιού, αλλά ο ΠΟΥ έχει πει ότι η Covid-19 είναι εδώ για να μείνει, ακόμα κι αν δεν αποτελεί πλέον κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023

"This virus is here to stay. It is still killing, and it is still changing. The risk remains of new variants emerging that cause new surges in cases and deaths"- @DrTedros #COVID19

Περισσότερα από τρία χρόνια μετά την εμφάνισή του, ο νέος κορονοϊός που προκαλεί την Covid-19 εξακολουθεί να κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο, τους τελευταίους μήνες με διάφορες υποπαραλλαγές της Όμικρον.

Όμως, με την πάροδο του χρόνου και των κυμάτων της πανδημίας, ο αντίκτυπός του ιού σε νοσηλείες και σε θανάτους έχει μειωθεί σημαντικά, χάρη στο υψηλό επίπεδο ανοσίας που αποκτάται από τον εμβολιασμό ή/και τις λοιμώξεις.

Το σενάριο που προκρίνεται πλέον από πολλούς ειδικούς: ο ιός θα συνεχίσει να κυκλοφορεί αλλά σταδιακά θα γίνει «ενδημικός», με τακτικές αναζωπυρώσεις, κάπως σαν την εποχική γρίπη.

Ο ΠΟΥ αναμένει λοιπόν ότι η Covid θα περάσει σε μια φάση μικρών επιπτώσεων, με πιθανές κορυφώσεις, ειδικά σε εποχές του χρόνου όποτε οι άνθρωποι κινούνται περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους.

Ωστόσο, ορισμένοι επιστήμονες δεν αποκλείουν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων, πιο μολυσματικών παραλλαγών του ιού που ενδέχεται να προκαλούν μεγάλη θνησιμότητα.

Εξ ου και η σημασία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, της παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση αυτών των παραλλαγών, της βελτίωσης της πρόσβασης σε εμβόλια και θεραπείες, αλλά και της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιός δεν θα εξαφανιστεί. «Θα ενταχθεί στο πάνθεον των ιών του αναπνευστικού συστήματος, όπως οι ιοί της γρίπης», είχε προβλέψει στα μέσα Απριλίου ο δρ Μάικλ Ράιαν, υπεύθυνος του προγράμματος για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων του ΠΟΥ.

Και η εξάλειψη της Covid φαίνεται απίθανη: η ασθένεια ορισμένες φορές περνά απαρατήρητη, έχει μια φυσική δεξαμενή και το εμβόλιο δεν προστατεύει επ’ αόριστον.

Βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της πανδημίας: τα εμβόλια. Ο εμβολιασμός ήταν μαζικός μετά την εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη των εμβολίων και τη διανομή τους.

Περισσότερες από 13 δισεκατομμύρια δόσεις έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως, αλλά με πολύ άνιση πρόσβαση στα εμβόλια μεταξύ των φτωχών και των πλούσιων χωρών.

Παρότι τα εμβόλια εξακολουθούν να προστατεύουν καλά από σοβαρές μορφές της νόσου, δεν εμποδίζουν τη μετάδοση της Covid και η αποτελεσματικότητά τους φθίνει με την πάροδο του χρόνου.

Οι αναμνηστικές δόσεις εξακολουθούν να συνιστώνται, τουλάχιστον για τους πιο ευάλωτους, και είναι πλέον δυνατές με εμβόλια που στοχεύουν διάφορες παραλλαγές. Θα απαιτείται ετήσιος εμβολιασμός στο μέλλον; Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο.

Συνεχίζεται η έρευνα για εμβόλια που δρουν πιο αποτελεσματικά και είναι πιο ισχυρά κατά των μολύνσεων και της μετάδοσης. Επίσης μελετώνται νέες μέθοδοι χορήγησης (ρινικά, δια στόματος, υποδόρια).

Από την πλευρά της θεραπειών, το φαρμακείο έχει μειωθεί μετά την επικράτηση της Όμικρον: μερικά απευθείας δρώντα αντιιϊκά και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα.

Η πρόληψη, για παράδειγμα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, παραμένει πολύ ανεπαρκής για την καταπολέμηση, πέρα από την Covid, πολλών ασθενειών που μεταδίδονται με τα αερολύματα, κρίνουν ειδικοί.

"At one level, this is a moment for celebration.

We have arrived at this moment thanks to the incredible skill and selfless dedication of health and care workers;

The innovation of vaccine researchers and developers;

The tough decisions governments have had to make in the face…

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023