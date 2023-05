Κορονοϊός: Τέλος η παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Η επίσημη ανακοίνωση του ΠΟΥ

Η Covid-19 δεν αποτελεί πλέον μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), λέγοντας ότι ο κορονοϊός τελεί πλέον υπό επαρκή έλεγχο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς το τέλος της πανδημίας που έχει σκοτώσει περισσότερους από 6,9 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Με μεγάλη ελπίδα δηλώνω ότι η Covid-19 δεν συνιστά πλέον μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε διεθνές επίπεδο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εκτιμώντας ότι η πανδημία έχει οδηγήσει σε «τουλάχιστον 20 εκατομμύρια» θανάτους, αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τον επίσημο απολογισμό του Οργανισμού.

"It is therefore with great hope that I declare #COVID19 over as a global health emergency.

However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat.

Last week, COVID-19 claimed a life every three minutes – and that’s just the deaths we know about"-@DrTedros pic.twitter.com/n6zad8qSdx

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 5, 2023