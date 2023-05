Πώς έφτασαν τα drone στο Κρεμλίνο; – «Μπορεί να εκτοξεύτηκαν από το ρωσικό έδαφος» εκτιμούν Αμερικανοί εμπειρογνώμονες

Στην εκτίμηση ότι τα drone, που εξερράγησαν πάνω από το Κρεμλίνο πριν από μερικά 24ωρα, ενδέχεται να εκτοξεύτηκαν από το ρωσικό έδαφος και πιθανότατα απέφυγαν τα συστήματα αεράμυνας εντός της Μόσχας και γύρω από αυτήν, προχώρησαν Αμερικανοί εμπειρογνώμονες.

Από τη στιγμή που είδαν το φως της δημοσιότητας τα βίντεο από τα drone, κυβερνήσεις και αναλυτές πληροφοριών προσπαθούν να ανακαλύψουν την προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να πετούν σε έναν προκαθορισμένο προορισμό και να εκρήγνυνται. Η Μόσχα είχε ασχοληθεί με την προστασία του Κρεμλίνου από τα drone τουλάχιστον από το 2015, όταν άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά αντίμετρα για να διώχνει μακριά αυτού του είδους τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραποιώντας τα σήματα γεωεντοπισμού (spoofing), εξήγησε ο Ντέινα Γκάουαρντ, ο πρόεδρος του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Resilient Navigation and Timing Foundation, το οποίο συνηγορεί υπέρ ενός πιο ισχυρού και διαδεδομένου συστήματος GPS.

Αυτή η «πλαστογράφηση» στοιχείων (spoofing) συμβαίνει όταν στέλνεται ένα πλαστό σήμα GPS για να αντικαταστήσει ένα κανονικό, παραπλανώντας τα συστήματα κατεύθυνσης των drone ή σε άλλες συσκευές.

Σύμφωνα με τον Γκάουαρντ, τα εξελιγμένα ρωσικά αμυντικά συστήματα μπορεί να υποδηλώνουν ότι τα drone που έφτασαν στο Κρεμλίνο, που ο ίδιος πιστεύει ότι ήταν μέσου μεγέθους, «πιθανότατα δεν χρησιμοποιούσαν GPS αλλά ήταν χειροκίνητα –που σημαίνει ότι εκτοξεύτηκαν από κοντινή απόσταση – ή απλώς ακολουθούσαν μια προκαθορισμένη πορεία, σε στυλ καμικάζι».

Δύο από τα πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν σε ρωσικά social media δείχνουν δύο αντικείμενα να πετούν στην ίδια πορεία προς τον θόλο της Γερουσίας, ένα από τα υψηλότερα σημεία του συγκροτήματος του Κρεμλίνου. Το πρώτο καταστρέφεται αφήνοντας πίσω του μόνο λίγο καπνό, ενώ από το δεύτερο φαίνεται να πέφτουν φλεγόμενα συντρίμμια στον θόλο.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ενορχήστρωσε την επίθεση με τη βοήθεια των ΗΠΑ, σε μία αποτυχημένη προσπάθεια δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν. Το Κίεβο και η Ουάσινγκτον αρνούνται κάθε ανάμιξη. Όπως εκτιμάται, είναι πολύ δύσκολο μια ιπτάμενη συσκευή να μην εντοπιστεί, όταν πετά σε μεγάλες αποστάσεις.

Somebody knocked on the Kremlin roof last night, using two drones.

Source: Yakimanca/Telegram#Russia #Moscow pic.twitter.com/VNBD8PpS2t

— (((Tendar))) (@Tendar) May 3, 2023