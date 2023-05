Ρωσία: Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση με drone

Νέα τροπή στην υπόθεση της επίθεσης με drone κατά του Κρεμλίνου, που καταγγέλλει η Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι είχε ως στόχο την δολοφονία του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ρωσία κατηγόρησε ευθέως σήμερα τις ΗΠΑ, ότι βρίσκονται πίσω απ’ αυτή την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που ισχυρίζεται ότι συνέβη την νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διατύπωσε αυτόν τον ισχυρισμό σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει υπόψιν της πως η Ρωσία γνωρίζει ότι εκείνη επιλέγει τους στόχους και ότι η Ουκρανία απλά θέτει σε εφαρμογή τα αμερικανικά σχέδια. Ο Πεσκόφ δεν έδωσε στοιχεία, προκειμένου να στηρίξει τον ισχυρισμό περί αμερικανικής ανάμιξης.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ότι η Ρωσία είχε πολλές επιλογές και η απάντηση, όταν έλθει, θα έχει εξεταστεί σοβαρά και θα είναι ισορροπημένη. Δήλωσε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη επείγουσα έρευνα, αλλά είπε πως δεν είναι σε θέση να πει πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματά της.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη στο περιστατικό, ενώ το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ανταπαντήσει.

Η Μόσχα έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ρωσία, και δείχνει στήλη καπνού επάνω από το Κρεμλίνο, υποστηρίζοντας ότι είναι από την κατάρριψη των δύο drone, με τα οποία επιχειρήθηκε η δολοφονία του Ρώσου προέδρου.

