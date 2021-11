Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο με τα δαχτυλίδια τους στον Λεύκο Οίκο

Στον Λευκό Οίκο, όπως ήταν προγραμματισμένο, βρίσκονται αυτή την ώρα Γιάννης, Θανάσης Αντετοκούνμπο και σύσσωμοι οι Μπακς, προκειμένου να τους τιμήσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι!

Τέσσερις μήνες μετά τη θριαμβευτική κατάκτηση του τίτλου, τα «ελάφια» έχουν ταξιδέψει από χθες (7/11) στην αμερικανική πρωτεύουσα για το ματς με τους Γουίζαρντς, από τους οποίους έχασαν, θυμίζουμε, 101-94, και επί τη ευκαιρία δίνουν σήμερα το «παρών» στην αμερικανική κατοικία.

This afternoon, I’m hosting the Milwaukee Bucks at the White House. I’m looking forward to celebrating their 2021 NBA Championship and their work off the court to move our nation forward.

— President Biden (@POTUS) November 8, 2021