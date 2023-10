Υπάρχει περίπτωση να πηγαίνετε με συνέπεια στο γυμναστήριο, αλλά να μην χτίζετε μυϊκή μάζα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει συχνά.

Το να πηγαίνετε στο γυμναστήριο κάθε δεύτερη μέρα δεν εγγυάται ότι θα χτίσετε μυϊκή μάζα. Ακόμα και αν επιλέγετε μερικές από τις καλύτερες και πιο παραδοσιακές ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, όπως οι άρσεις θανάτου (Deadlifts), οι πιέσεις μπάρας σε κατακλινή πάγκο (bench press) ή τα καθίσματα με μπάρα (barbell squat)

Πώς όμως μπορείτε να παρακολουθείτε αν χτίζετε μυϊκή μάζα ή αν πρέπει να αλλάξετε τις ασκήσεις που κάνετε; Την απάντηση έχει ο Mario Tomic, ο οποίος είναι επιχειρηματίας που βοηθά άλλους πολυάσχολους επαγγελματίες να αποκτήσουν καλή φυσική κατάσταση και να οικοδομήσουν έναν βιώσιμο και υγιεινό τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν τέσσερα πρώιμα σημάδια ότι δεν χτίζετε μυϊκή μάζα. Ο Mario Tomic, σε βίντεό του, εξηγεί πώς να τα αντιμετωπίσετε και τι πρέπει να κάνετε για να τα ξεπεράσετε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mario Tomic (@mariotomich)

Τα 4 πρώιμα σημάδια ότι δεν χτίζετε μυϊκή μάζα

Στο ταξίδι του Mario Tomic στη γυμναστική, παρατήρησε ένα κοινό πρόβλημα: πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να σημειώσουν σημαντική πρόοδο στο γυμναστήριο. Ο επιχειρηματίας μοιράστηκε τα τέσσερα πρώιμα σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι δεν χτίζετε αποτελεσματικά μύες.

1. Συνεπείς επαναλήψεις στα σετ

Αν πιάνετε τον εαυτό σας να κάνει σταθερά τον ίδιο αριθμό επαναλήψεων με το ίδιο βάρος σε όλα τα σετ, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν πιέζετε τον εαυτό σας. Ο Mario συνιστά να αναλύσετε το πρόγραμμά σας και, αν χρειάζεται, να ενσωματώσετε προπόνηση AMRAP (as many reps as possible – όσο το δυνατόν περισσότερες επαναλήψεις) για να προκαλέσετε τον εαυτό σας.

2. Ο εγωισμός για το πόσο βάρος σηκώνετε

Ο Mario τονίζει την σημασία του να μην αφήνετε τον εγωισμό σας να υπαγορεύει τις άρσεις βάρους που κάνετε. Αν σας απασχολεί περισσότερο το βάρος που σηκώνετε από την σωστή φόρμα και το εύρος κίνησης, αυτό μπορεί να εμποδίσει την πρόοδό σας. Ο Mario προτείνει να αρχίσετε από την αρχή τα βάρη και να δώσετε προτεραιότητα στην ασφαλή και αποτελεσματική προπόνηση.

3. Παραμέληση της ποιότητας της προπόνησης

Ενώ η ύπαρξη ενός σταθερού προγράμματος προπόνησης είναι ζωτικής σημασίας, ο Mario δίνει έμφαση στη συχνά παραγνωρισμένη πτυχή της εκτέλεσης. Η πλήρης παρουσία, η δέσμευση και η συγκέντρωση κατά τη διάρκεια των σετ συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της μυϊκής ενδυνάμωσης.

4. Συνεχές έλλειμμα θερμίδων

Η επιστροφή σε ένα θερμιδικό έλλειμμα πολύ σύντομα έπειτα από την φάση απώλειας λίπους μπορεί να διαταράξει τη δυναμική οικοδόμησης των μυών. Ο Mario συμβουλεύει ενάντια στo «permacutting» (συνεχής εναλλαγή μεταξύ φάσεων κοπής και αύξησης) και ενθαρρύνει μια συστηματική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την επίτευξη βιώσιμων κερδών.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη βελτιστοποίηση της μυϊκής ανάπτυξης, παρακολουθήστε το βίντεο του Mario Tomic: