Σεισμός 6 βαθμών στο Μεξικό – Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς

Σεισμός 6 βαθμών σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο (τοπική ώρα) στο νότιο τμήμα του Μεξικού, η οποία έγινε αισθητή έως και την πρωτεύουσα της χώρας, όπως ανακοίνωσε η εθνική σεισμολογική υπηρεσία.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στην πόλη Ματίας Ρομέρο, στην νότια πολιτεία Οαξάκα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλά τμήματα της μεξικανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκε σύστημα συναγερμού, με αποτέλεσμα δεκάδες κάτοικοι να βγουν από τα σπίτια τους.

«Αισθανθήκαμε μια ελαφριά δόνηση», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ο Μάρτι Μπάτρες, δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, όπου κατοικούν περίπου 9 εκατ. άνθρωποι. «Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αναφορά για ζημιές», πρόσθεσε.

Οι αρχές «εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες» του σεισμού σε όλη την πολιτεία Οαξάκα, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,9 βαθμούς και εστιακό βάθος περίπου 108 χιλιομέτρων.

