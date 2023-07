Τα αγαπημένα ονόματα του Keith Richards από την δεκαετία του ’80 – ΒΙΝΤΕΟ

Ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Keith Richards, αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο της εξέλιξης του Rock and Roll, έδωσε τεράστια έμπνευση για αμέτρητους μουσικούς και όχι μόνο κιθαρίστες.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η δεκαετία του ’80 είναι ίσως μία από τις πιο παρεξηγημένες δεκαετίες μουσικά. Ήταν η επόμενη εκείνης της disco εποχής, τα συνθεσάιζερ βρίσκονταν σε έξαρση και πολλοί την χαρακτήρισαν ως άγονη δεκαετία, με πολύ pop, πολλά ηλεκτρονικά όργανα και μικρότερη έμπνευση στην δημιουργία και την εκτέλεση.

Παρόλα αυτά ο Keith Richards, που βασικά ήταν από πάντα θαυμαστής των δεκαετιών του ’30, του ’40 και του ’50 και του άρεσαν ιδιαιτέρως τα είδη Blues, Jazz και Rockabilly, έχει κατά καιρούς εκφράσει την συμπάθειά του, σε διάφορες συνεντεύξεις, σε 5 ονόματα που στην ουσία αναδείχθηκαν κατά την “αμαρτωλή” δεκαετία του ’80.

Τα ονόματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

AC/DC

Ο Keith Richards δεν αγαπούσε ποτέ την heavy metal μουσική. Κατά καιρούς είχε επικρίνει γκρουπκ, όπως οι Black Sabbath και οι Metallica, λατρεύει όμως τους AC/DC. Το “Powerage” που κυκλοφόρησε το 1977 από το συγκρότημα είναι ένα από τα αγαπημένα του άλμπουμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2003, οι AC/DC άνοιξαν τρεις συναυλίες των Rolling Stones. Μάλιστα σε μια συναυλία στην Γερμανία, δύο μέλη των AC/DC ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τους Stones και έπαιξαν το blues κομμάτι “Rock Me Baby”.

U2

Οι U2 είναι το άλλο συγκρότημα που αρέσει στον Keith Richards, οι οποίοι ναι μεν δημιουργήθηκαν στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας το 1976, αλλά απέκτησαν φήμη τη δεκαετία του ’80 με την κυκλοφορία κλασικών άλμπουμ “War” (1983), “The Unforgettable Fire” (1984) και “The Joshua Tree” (1987). “Οι U2 μου αρέσουν πολύ. Νομίζω ότι ο Bono ειδικά, έχει κάτι το ιδιαίτερο”, είπε ο Keith στο περιοδικό Rolling Stone.

Ziggy Marley

Γεννημένος στο Kingston της Τζαμάικα το 1968, ο Ziggy Marley ήταν μόλις 12 ετών όταν ο πατέρας του Bob Marley πέθανε σε ηλικία 36 ετών το 1981. Ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα το 1979, σε ηλικία 11 ετών και έκτοτε συμμετείχε σε πολλά γκρουπ.

“Ο Ziggy Marley είναι ένας πολύ ενδιαφέρον τύπος, διότι δεν είναι απλώς ο γιος του του μπαμπά του. Απέφευγε να είναι ένας Julian (Lennon). Έχει πάρει από τον πατέρα του και έχτισε πάνω του. Αλλά δεν είναι μόνο “ο γιος του Bob Marley”, έχει και τα δικά του να πει”, είχε δηλώσει ο Richards στο Rolling Stone το 1988. Ο Keith Richards έπαιξε με τον Ziggy Marley και τους U2 στη συναυλία “Smile Jamaica” που έγινε στο Λονδίνο επίσης το 1988.

INXS

Ένα άλλο αυστραλιανό γκρουπ που ο Keith Richards είπε ότι αγαπούσε τη δεκαετία του ’80 ήταν οι INXS. Δημιουργήθηκε στο Σίδνεϊ το 1977, το συγκρότημα κυκλοφόρησε το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ του το 1980. Αλλά έγιναν περισσότερο γνωστοί με την κυκλοφορία δίσκων όπως τα LP “Kick” (1987), “X” (1990) και “Welcome to Wherever You Are» (1992).

“Οι INXS με ενδιαφέρουν πολύ”, είχε πει ο Richards στο Rolling Stone. Επίσης ότι ο αείμνηστος τραγουδιστής Michael Hutchence ήταν εξαιρετικός frontman.

Ένα από τα πράγματα που θαύμαζε ο Richards στους INXS ήταν ότι σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν από εκείνα τα συγκροτήματα που γνώριζαν καλά τη μουσική κατεύθυνση που ήθελαν να ακολουθήσουν. Αυτό είναι κάτι που πάντα θαύμαζε στα γκρουπ.

Tracy Chapman

“Μου αρέσει η Tracy Chapman”, είχε πει ο Keith Richards. Γεννημένη στο Κλίβελαντ του Οχάιο το 1964, η Tracy Chapman κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της άλμπουμ την ίδια χρονιά που ο Richards την επαίνεσε στο Rolling Stone, το 1988.

Το ντεμπούτο της άλμπουμ ήταν μια τεράστια επιτυχία, που είχε τα δύο σημαντικά τραγούδια, τα “Baby Can I Hold You” και “Fast Car”. Το άλμπουμ έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Έκτοτε η Tracy κυκλοφόρησε άλλα επτά άλμπουμ αλλά το πιο πρόσφατο ήταν το “Our Bright Future”. Η τελευταία περιοδεία που έκανε ήταν το 2009 και από τότε δεν μιλάει πολύ στον Τύπο. Το 2020 έκανε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση στο «Late Night with Seth Myers», όπου ερμήνευσε το κομμάτι της “Talkin’ ‘Bout a Revolution” και καθώς γύρισε για να απομακρυνθεί από τη σκηνή αποκάλυψε μια πινακίδα στην πλάτη της που έγραφε «Vote».

